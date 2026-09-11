Nacional sin margen de error: qué cruces clave le quedan de local en el GPC y las salidas que pueden complicarlo

Aún quedan 10 partidos del Torneo Clausura pero Nacional sabe que está con el agua al cuello. “El margen de error es muy corto”, dijo Daniel Carreño días atrás y los jugadores lo saben. La presión no ha cesado y pese al invicto del entrenador en su tercer ciclo al mando del equipo, Nacional no se puede dar el lujo de perder puntos, mucho menos de la manera en la que le sucedió ante Juventud (2-2), recibiendo el gol del empate en la hora.

El Bolso, que sigue sin encadenar tres triunfos al hilo en el campeonato, necesita hacer un puntaje perfecto si quiere mantener la ilusión de ser campeón. Al día de hoy restan 30 puntos por disputarse de Liga AUF Uruguaya (está a siete puntos de los líderes Peñarol, Racing y Deportivo Maldonado, todos con 49 en la Anual), agenda a la que también se le suma, por el momento, un encuentro por Copa Uruguay, aunque todo hace indicar que pasará de fase y continuará en la competencia que otorga el cupo Uruguay 4 para el ingreso de Libertadores al ganador.

El Gran Parque Central, la casa de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

De esos 11, seis serán fuera de casa y los otros cinco en el Gran Parque Central (GPC), donde hasta el momento no ha sacado rédito de la localía, con números negativos históricos: en 19 partidos en su estadio, cosechó ocho victorias, seis derrotas y cinco empates.

Entre los seis equipos que se le aproximan, tiene al que ha sido una piedra en el zapato: Deportivo Maldonado. Los dos enfrentamientos de 2026 entre ambos culminaron a favor de los fernandinos por 3-0 (Apertura) y 4-2 (Intermedio), aunque los dos se disputaron en el Campus.

El festejo de Christian Tabó tras el gol en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

La fecha 11 los volverá a poner cara a cara, para luego enfrentar en la fecha 12 a Liverpool, invicto y actual líder del Clausura. Un poco antes, en la novena fecha, se topará con un Montevideo City Torque que viene jugando triple competencia sin despeinarse, con una idea de juego aceitada y un once que se recita de memoria.

Los dos encuentros restantes serán ante dos equipos que no atraviesan su mejor momento, como Defensor (fecha 7), que ganó uno de los últimos 15 partidos que jugó, y Albion (fecha 14) que suma cero unidades en el Clausura.

Respecto a las cinco salidas pendientes, el cronograma comenzará mañana en el Viera (fecha 6) ante Wanderers, que le ganó a Jorge Bava en el GPC por el Intermedio y cayó ante Jadson Viera en el Torneo Apertura.

La desazón de los jugadores de Nacional ante el primer gol de Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

El miércoles visitará a Progreso por Copa AUF, con un equipo más alternativo en un partido que no suma para la Anual pero cuya competencia podría depositarlo en lo internacional.

En principio, dos de las cuatro siguientes salidas representan un riesgo, como la octava fecha ante Cerro Largo, equipo que se hace fuerte en el Ubilla y Cerro (fecha 15) que viene en ascenso, con el apoyo de los hinchas Villeros en el Tróccoli. También enfrentará a Central (fecha 10) en el Centenario y a uno de los peores Danubio de los últimos años por la fecha 13.

Qué partidos le quedan a Nacional en 2026