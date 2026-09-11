Peñarol: el único cambio que maneja Diego Aguirre para enfrentar a Albion y el jugador que vuelve de su lesión

Respecto a la goleada sobre Danubio, Diego Aguirre maneja la posibilidad de hacer un solo cambio en el 11 inicial de Peñarol para enfrentar este domingo (19:30 horas) a Albion en el Estadio Centenario, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Es un partido clave para el Carbonero para seguir en la cima de la Tabla Anual, que ahora comparte con Deportivo Maldonado y Racing por el punto que le quitó la Comisión Disciplinaria de la AUF, como sanción por los incidentes en el Estadio Campeón del Siglo al término del clásico del pasado 30 de agosto.

Contra la Franja, la Fiera volvió a jugar con tres zagueros en el fondo y un sistema 3-4-3: Washington Aguerre en el arco, detrás de la línea de tres que formaron Lucas Ferreira, Mauricio Lemos y Maximiliano Olivera.

En el medio jugaron Eric Remedi y Nicolás Fernández en el doble cinco, con Eduardo Darias como volante de recorrido por la banda derecha y Thiago Espinosa por el sector izquierdo. Arriba, Leandro Umpiérrez y Leonel Jaime sueltos, como una especie de doble-10, detrás de Matías Arezo como principal referencia ofensiva.

El único cambio que maneja Diego Aguirre para enfrentar a Albion

Para este fin de semana vuelve a estar a disposición Javier Cabrera, ausente la última fecha por precaución ya que arrastraba molestias físicas, pero se le realizaron estudios que no arrojaron ninguna lesión. El entrenador vuelve a tener a disposición a uno de sus soldados favoritos y es una opción viable que se meta en el equipo titular.

El sitio del Cangrejo en el esquema recién citado sería en el lugar de Darias, por derecha, pero es difícil que el volante salga porque ha sido uno de los jugadores más regulares del equipo últimamente, incluso en el clásico.

Por lo tanto, el otro futbolista que corre con chances de salir del 11 inicial es Umpiérrez, pese a su notable rendimiento en los últimos dos partidos del equipo. Cabe recordar que el maragato de 22 años hizo tres goles en los dos partidos posteriores al clásico: uno a Atenas de San Carlos en el empate 2-2 en el Campus de Maldonado por Copa AUF Uruguay, y dos a Danubio en la victoria 4-0 en Jardines del Hipódromo por el Torneo Clausura.

El jugador que vuelve de su lesión

En la mañana de este viernes, la cuenta oficial de Peñarol publicó un video de Nahuel Herrera entrenando con pelota, con la siguiente descripción: "Nahuel con trabajos físicos y con pelota aprontando la vuelta. Últimos días de puesta a punto para estar a la orden de Diego".

El defensa central de 21 años jugó los dos últimos partidos del Intermedio luego de estar varios meses de baja por su operación en el hombro, pero la suerte no lo acompañó: un compañero lo pisó en un entrenamiento y se fisuró el quinto metatarsiano de un pie.

Tras otro mes afuera de las canchas, ahora estaría próximo a volver, pero no será para este partido ante Albion, sino quizás para el próximo frente a Cerro.