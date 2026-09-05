Danubio vs. Peñarol en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

La quinta fecha del Torneo Clausura tiene un partido de equipos necesitados como el que disputan desde la hora 15:00 Danubio y Peñarol en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, popularmente conocido como Jardines del Hipódromo.

Se trata de un encuentro de vital importancia para ambos ya que la Franja viene de 13 juegos sin triunfos a nivel de Liga AUF Uruguaya 2026, mientras que el Carbonero arrastra una racha de dos sin victorias y llegan a este juego tras caer en el clásico frente a Nacional en el Estadio Campeón del Siglo.