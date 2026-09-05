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Danubio vs. Peñarol en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Los de Leonel Rocco reciben en Jardines del Hipódromo a los de Diego Aguirre, que buscan la recuperación luego dos encuentros sin ganar y con derrota clásica incluida.

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Enrique Arrillaga
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Pelotas de fútbol en un partido de Peñarol.
Pelotas de fútbol en un partido de Peñarol.
Foto: Estefania Leal.

La quinta fecha del Torneo Clausura tiene un partido de equipos necesitados como el que disputan desde la hora 15:00 Danubio y Peñarol en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, popularmente conocido como Jardines del Hipódromo.

Se trata de un encuentro de vital importancia para ambos ya que la Franja viene de 13 juegos sin triunfos a nivel de Liga AUF Uruguaya 2026, mientras que el Carbonero arrastra una racha de dos sin victorias y llegan a este juego tras caer en el clásico frente a Nacional en el Estadio Campeón del Siglo.

Los convocados de Peñarol para visitar a Danubio

Peñarol dio a conocer en sus redes sociales la lista de jugadores convocados para visitar a Danubio y en la misma se destaca la presencia del argentino Germán Pezzella, quien firmó su contrato el martes y ya está a la orden de Diego Aguirre. También reaparece Jonathan Rodríguez tras superar un desgarro muscular. Además, el Cangrejo Javier Cabrera es ausente debido a una precaución sanitaria tras haberse sentido en un entrenamiento.

Partido a puertas cerradas por hechos de violencia

Debido a los recientes episodios de violencia que protagonizaron hinchas de Danubio y Peñarol, la Asociación Uruguaya de Fútbol tomó la determinación de que este encuentro se dispute a puertas cerradas por lo que no habrá en Jardines del Hipódromo hinchas de la Franja ni del aurinegro.

Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff
Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.
Foto: Archivo El País.

¡Bienvenidos a la cobertura en vivo del partido entre Danubio y Peñarol!

El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto del partido que desde las 15:00 horas disputan en Jardines del Hipódromo los equipos de Danubio y Peñarol.

El Estadio Jardines del Hipódromo, la casa de Danubio.
El Estadio Jardines del Hipódromo, la casa de Danubio.
Foto: danubiofc en Instagram.

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