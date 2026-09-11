Peñarol contrató a Comisario General que trabajó en centros penitenciarios para mejorar el área de seguridad

Tras los incidentes al término del clásico entre Peñarol y Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura que derivó en duras sanciones para el club, Gustavo De los Santos fue contratado por el club para realizar un informe y posterior proyecto de mejora de toda el área de seguridad aurinegra, en los escenario Campeón del Siglo y Palacio Peñarol.

Por los sucesos del pasado 30 de agosto, el club fue sancionado con la quita de un punto (que se aplicará al Clausura y a la tabla Anual), cuatro partidos sin público y sin poder jugar en el Campeón del Siglo y 150 Unidades Reajustables (UR), que equivalen a $288.516 pesos uruguayos.

Comenzará a trabajar hoy en un primer análisis que luego presentará al Consejo Directivo de la institución mirasol.

De los Santos se desempeñó durante más de 30 años en la Policía, alcanzó el grado de Comisario General y fue director de las más complicados del país. Comenzó en el Penal de Libertad y dirigió la cárcel de las Rosas y el Comcar.

Además, fue subdirector administrativo del INR donde su perfil y trabajo siempre ha sido resolver conflictos, trabajar con perfiles complejos y búsqueda de soluciones integrales.

Cuenta con experiencia en gestión de recursos humanos, logísticos, financieros, planificación, implementación de proyectos, conducción de equipos, resolución de conflictos y elaboración de informes de gestión.

