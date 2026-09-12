Suárez recordó su primer gol en Nacional: lo que trabajó para llegar a Primera y qué no hará tras el retiro

Luis Suárez habló tras cumplirse 21 años de su primer gol en primera. El Pistolero confesó que cuando subió a primera veía difícil jugar por los nombres que tenía arriba, habló de su futuro donde descartó ser DT y manifestó como consejo sus principios.

En una nota con El Espectador en jugador del Inter Miami recordó su primer gol, a Paysandú el 10 de setiembre de 2005. Pero el Pistolero confesó que en esa época pensó que "no iba a tener ninguna posibilidad de jugar", porque arriba "tenía al Gabi Alves, a Lucho Romero, Cacique Medina y el Loco Abreu". Sin embargó declaró que "aprendía de ellos", y destacó también al "viejo Rúben Sosa", que le decía que se quedara a entrenar y ver lo que hacían los jugadores.

Consultado por qué consejo le daría a los jóvenes Suárez expresó que siempre se identificó "con nunca bajar los brazos y con creer en mi mismo". "No me creo con los elogios, me convenzo a mí mismo que tengo posibilidades, cualidades a pesar de las dificultades técnicas que tenía desde chico, las entrenaba para poder mejorar", resaltó y marcó su postura frente a los defensores rivales: "Si mostrás fortaleza y lo seguís intentando al rival lo intimida un poco".

El delantero descartó en su futuro seguir de director técnico: "No me lo planteé, no me gusta". Contó que el rol lleva "mucha dedicación, mucho trabajo", y que ya pasó "bastantes años de concentración y trabajo" para seguir más años en la misma sintonía. Pero confesó que le gustaría "la parte deportiva de ayudar, de aconsejar en aspectos de la vida". Explicó que hoy "al adolescente es muy fácil pegarle cuando hay otra posibilidad de ofrecerles cosas, de darle otras herramientas a nivel deportivo y humano".

Manfiestó "que eso va a ayudar más que lo económico" a pesar de que "la gente ve más lo económico que lo humano". "No todo es dinero en el comienzo, después lo vas a hacer en un futuro", dijo desde la experiencia el Pistolero, y aprovechó para hablar de sus proyectos deportivos, de los Complejos LS y el Deportivo LSM. "Está compitiendo en la C, me gusta mucho como viene creciendo la infraestructura que estamos teniendo y la cantidad de niños que se están anotando que quieren estar por la infraestructura y la forma de trabajar que tiene el club, eso es muy bueno como venimos creciendo desarrollando", concluyó al respecto.