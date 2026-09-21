El eufórico festejo de Daniel Carreño tras la remontada de Nacional y su gesto con el Gran Parque Central

Nacional lo remontó de forma épica ante Defensor Sporting y se impuso 3-2 en el Gran Parque Central por la séptima fecha del Torneo Clausura. El tricolor, que hasta los 89 minutos caía 2-0, lo remontó en cinco minutos por el doblete de Maxi Gómez y la anotación de cabeza de Francisco Calvo.

Una vez que el costarricense logró revertir el marcador con su definición en el segundo palo, Daniel Carreño lo celebró con mucha euforia: entró a la cancha y, visiblemente emocionado, señaló directamente a la hinchada: "Ustedes, ustedes", pronunció haciéndolos responsables del triunfo.

EL FESTEJO DE DANIEL CARREÑO‼️



Daniel Carreño le dedicó este triunfo y se mostró muy agradecido con la hinchada que nunca abandona. pic.twitter.com/q0Nk7Wdi0g — Vision Tricolor (@VisionTricolor) September 20, 2026

De inmediato realizó un gesto remarcando la importancia de la entrega que aportaron desde la tribuna, lo que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Una vez que acudió a la conferencia de prensa, Carreño le dejó un mensaje a los hinchas del Bolso que dijeron presente en el Gran Parque Central: "El empujón vino de afuera hacia dentro, de nuestra gente. La hinchada dijo cosas con sus cantos, aun perdiendo. Pedían que el equipo no se entregara. Un poco más y lo ganamos, y así fue", inició.

Y añadió: “Sobre la gente, todo lo que diga ahora voy a quedar bien. Hoy no solamente gracias, hoy influyó en el resultado”.

Daniel Carreño y su elogio para Maxi Gómez tras la remontada

Daniel Carreño durante el partido entre Nacional y Defensor Sporting por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal | El País

Careño también se refirió a la influencia que tiene Maxi Gómez en el desempeño colectivo: "Uno planifica y siempre forma en conjunto, pero los jugadores que hacen la diferencia se ven en estos momentos. Todos sabemos que Maxi Gómez es el mejor jugador del fútbol uruguayo sin dudas".

En este sentido profundizó: "El clásico lo ganamos con espíritu, mentalidad positivo y táctica nos costó mucho con la pèrdida de Maxi. Estaba convencido que con él no empatábamos con Juventud y Wanderers. Si está él en la cancha influye para todos. Otro que tenemos de clase es Gastón (Matirena) que fue el que más desbordó y Calvo, que es un jugador de selección y ahora lo perdemos”.

Maximiliano Gómez estuvo en duda para ingresar en la lista de convocados, pero dos charlas terminaron convenciendo al entrenador de que ingresara en la nómina. “Nos apoyamos en las ganas de Maxi de revertir esto y ayudarnos. Tuve dos charlas importantes con él y me pidió que no lo descartara. En algún momento no lo vi bien y casi que aflojé, pero ayer me terminó convenciendo que iba a ser importante. En el vestuario, a través de un compañero mío, me mandó un mensaje de que estaba pronto”.