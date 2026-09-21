Francisco Calvo, el defensor de los goles claves en Nacional y el reto que tienen con su partida a la selección

Francisco Calvo arribó a Nacional en un momento crítico donde la mira estaba puesta en las falencias y los errores defensivos. Jorge Bava se lo pidió a la gerencia deportiva y el 8 de julio estampó su vínculo con el Bolso. Aunque no llegó a compartir muchos partidos con el anterior DT, su rendimiento es pleno en los ochos partidos de la era Daniel Carreño.

El costarricense llegó con el cometido de aportarle carácter a la zaga, un rubro en el que desde el propio club reconocían que estaban en el debe. A pesar de que nunca había jugado en Uruguay, su proceso de adaptación fue rápido.

En el clásico por la cuarta fecha del Clausura se convirtió en figura al anotar el 1-0 definitivo ante Peñarol con un golazo de taco en lo que muchos definían como “el partido del año”. Su segundo festejo llegó en la fecha siguiente del Clausura en la igualdad 2-2 contra Juventud. Aquella vez lució su pegada en el 2-1 parcial, aunque en tiempo de adición Agustín Alaniz decretó la igualdad.

Ya en el cruce de ayer ante Defensor Sporting se mostró otra vez muy participativo en ofensiva, incluso cuando el Tuerto dominaba en la primera parte. Llegando a la media hora probó con un tiro cruzado que rozó el ángulo izquierdo y ya en el tercer minuto de adición apareció por el segundo palo para definir de cabeza y sentenciar el 3-2 del anfitrión.

En total, registra tres goles en 13 partidos disputados y en la interna lo tienen muy bien conceptuado. “Tiene un carácter excepcional, ojalá que se quede mucho tiempo porque tiene todo para ser el próximo capitán”, le dijo a El Espectador Deportes el día después del clásico.

La celebración del costarricense Francisco Calvo en la victoria de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Por lo pronto, Calvo no oculta su felicidad por el momento que atraviesa: “Estoy viviendo un sueño a mis 34 años en un club tan gigante como Nacional. Estoy muy feliz, agradecerle a Dios, a mi familia y a esta hinchada que es fenomenal”, le dijo a AUFTV tras el partido.

También dejó un curioso halago para su compañero Maxi Gómez por las muestras de eficacia en ofensiva: “Gracias a Dios lo tengo a mi favor porque si lo tuviera en contra no sé bien qué haría”.

Ahora Daniel Carreño debe afrontar el desafío de reemplazarlo teniendo en cuenta que fue convocado por la selección de Costa Rica: “Es un jugador de selección y ahora lo perdemos”, se lamentó durante la conferencia de prensa. El tricolor se propone no perder puntos para sostener la esperanza.