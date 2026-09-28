El récord que Maxi Gómez está a punto de alcanzar en Nacional y por qué destaca a nivel mundial con sus goles

Su carrera era más que suficiente para que un club como Nacional pusiera los ojos en él, pero si a eso se le suma el deseo del jugador, el combo es perfecto. Con goles, Maximiliano Gómez se ganó al hincha, también la posibilidad de llegar a lucir la cinta de capitán y ahora quedar a un paso de meterse entre los 10 máximos goleadores del siglo en Nacional.

La avivada en Melo ante Cerro Largo, que le permitió llegar a su gol número 29 de carácter oficial desde que viste la camiseta del Bolso, lo dejó a solo un tanto de alcanzar a Martín Ligüera quien, con 30 festejos, cierra los 10 primeros nombres de la lista —según datos de la web tricolor atilio.uy—.

Claro está, aún queda lejos del líder Gonzalo Bergessio (91 goles) e incluso de varios de los que siguen a Lavandina como Richard Morales (57), Alexander Medina (56), Iván Alonso (55), Nicolás López (53), Sebastián Abreu (48), Sebastián Fernández (48), Santiago García (47) y Gonzalo Castro (45).

Como si eso fuera poco, teniendo en cuenta los 10 integrantes de esta nómina, Gómez es el segundo con el mejor promedio de gol, teniendo en cuenta solamente los marcados de forma oficial ya que tiene 29 festejos en 51 juegos (0.57) que solamente supera Iván Alonso que con esos mismos parámetros cerró su participación en el Bolso con 55 goles en 87 juegos y un promedio de 0.63.

Maximiliano Gómez celebra el gol que marcó en el partido entre Cerro Largo y Nacional. Foto: Estefanía Leal.

De esos 29 goles, nueve llegaron en su primer semestre con Nacional entre agosto y diciembre de 2025, mientras que los 20 restantes se dieron desde enero de 2026 a la fecha lo que le permite ser el uruguayo con más festejos durante todo este año en el mundo, seguido desde cerca por Diego Casas (Xelajú de Guatemala) con 19 y Salomón Rodríguez que lleva 18 con Montevideo City Torque.

El propio Daniel Carreño, su entrenador, marcó como una clave al delantero "que entiende todo, la cancha, el viento, que necesita el equipo" y explicó que a partir de ahí Nacional fue otro en el duelo del último fin de semana ante Cerro Largo. Del delantero cree que lo "anímico" de su ingreso pesa "un poco mas para el rival". Y destacó varios aspectos futbolísticos: "Tiene lo que necesita el partido, aguantar la pelota, pararla, dominar, es muy importante para un jugador de esta categoría que nos ayude, nos vienen bien estos minutos, ya esta casi recuperado", concluyó.