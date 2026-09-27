Luis Mejía otra vez determinante para la victoria de Nacional: qué debe pasar para que renueve contrato

Luis Mejía viene siendo decisivo en los dos últimos partidos de Nacional. Ayer por la tarde en el Estadio Ubilla lo volvió a demostrar, sobre todo en los primeros 20 minutos de partido donde fue exigido con frecuencia y mantuvo la valla en cero.

Brian Lozano intentó sacar provecho de su pegada de media distancia, pero no pudo sorprender al panameño, que también le contuvo remates a Axel Pandiani y Alexis Segovia.

En el partido anterior frente a Defensor también fue clave a pesar de haber recibido dos goles. ¿Cuál es el motivo? Cuando el Tuerto estaba 2-0 tuvo una ocasión inmejorable para celebrar el 3-0 después de la definición potente de Guillermo De los Santos, pero el arquero respondió a puro reflejo para evitarlo.

Ha tenido vaivenes en lo que va del año considerando que junto con el equipo tuvo un primer semestre muy irregular, incluyendo una lesión que lo privó de estar en el debut por Copa Libertadores.

Por más que Alexis Martín Arias llegó para competirle por un lugar, desde que asumió Carreño es indiscutido.

Su contrato vence a fin de año y, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación, para renovarlo de manera automática hasta 2027 debe jugar el 70% de los partidos. Como se perdió varios por el Apertura y no estuvo por Sudamericana, para alcanzarlo debe jugar todos los partidos hasta el cierre.

Daniel Carreño y su análisis tras la victoria de Nacional

Daniel Carreño, DT de Nacional, en el partido frente a Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Daniel Carreño valoró el resultado por sobre las formas tras el partido de Nacional en Cerro Largo. “Acá lo importante es ganar, el cómo no interesa tanto. Quizá yo como entrenador me tendría que criticar un poco y tratar de mejorar y ayudar al equipo. Si el equipo no consigue juego el responsable soy yo, así que voy a intentar trabajar. Es la primera vez que tenemos 10 días entre partido y partido, vamos a tener la oportunidad de trabajar un poco más. Jugaremos con un rival diferente en nuestra cancha, y este triunfo era muy importante para nosotros”, inició con autocrítica.

Por otra parte, le dejó un elogio a Maximiliano Gómez tras otro ingreso estelar desde el banco: “Entendió todo, qué es lo que necesitaba el partido: aguantar la pelota, pararla y combinar. Es muy importante que un jugador de esta categoría nos ayude. Le vienen bien estos minutos, ya está casi recuperado”, dijo en relación al esguince de rodilla que padeció en su momento.

En lo que respecta al juego del arachán, dijo que en el primer tiempo el local “dominó la mitad de la cancha y presionó mucho”, pero destacó que en el segundo tiempo lograron contrarrestarlos evitando que realizaran transiciones ofensivas.

Sobre Tiziano Correa, el otro goleador del partido, dijo: “Es de las apuestas que hizo el club el que mejor va. Va a seguir impulsando a otras figuras” y cerró poniendo el foco en mejorar.

En relación a los casos de Sebastián Coates y Agustín Rogel, quienes aún continúan en la sanidad, acotó: “Ahora en estos 10 días nos tenemos fe como para recuperar a Coates y a Rogel”.

A la hora de referirse al argentino Alejandro Martínez, afirmó que le ha tocado tener minutos en “partidos chivos” y con poco espacio.