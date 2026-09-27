Así quedaron las tablas del Torneo Clausura, Anual y Descenso tras la victoria de Defensor ante Danubio en el clásico 

Al tiempo que queda solo un partido para que finalice la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, hubo resultados desde sorpresivos a importantes en todas las tablas. Perdió el líder del torneo, Montevideo City Torque y ahora no depende de sí mismo antes de ponerse al día con Peñarol que ganó tranquilidad también en la Anual. En la permanencia, la victoria clásica de Defensor Sporting hundió más a Danubio.

La etapa comenzó el sábado por la mañana en La Teja donde se dio la primera gran sorpresa de la fecha. Racing y Progreso empataban 1-1 y en los descuentos volvió a aparecer Nahuel López para darle tres puntos vitales al Gaucho, que está último en el descenso, pero no se rinde y tiene una actitud que ilusiona.

Los dos grandes jugaron en la misma jornada. Nacional envalentonado luego de una victoria agónica la fecha pasada, hizo los deberes en Melo visitando a Cerro Largo. Fue 2-0 para el equipo de Daniel Carreño y una alarma para el arachán que no debe descuidarse en los promedios. Está solo cuatro puntos por arriba de Cerro, que es el primero equipo sobre la zona roja.

Peñarol también cumplió aunque le costó mucho más. El héroe del equipo Mirasol fue Abel Hernández que le dio una victoria agónica a los de Diego Aguirre frente a Boston River para seguir líderes en la Anual a cinco puntos de City Torque y haber quedado a tres de los Ciudadanos en el Clausura.

La razón es que, en el partido que cerró la jornada sabatina, Montevideo City Torque estuvo algo desconocido y Deportivo Maldonado volvió a derrotarlo, como en el Apertura, demostrando que los fernandinos les tomaron el punto. Los de Gabriel Di Noia quedaron a tres puntos en la acumulada.

Este domingo hubo tres partidos. En el primero, Liverpool venció a Central Español en el Parque Palermo, confirmando una mala racha del palermitano, que tampoco puede descuidarse con los promedios. A segunda hora Juventud y Cerro repartieron puntos en Las Piedras en un encuentro en el que el albiceleste mereció más e hizo figura a Sebastián Sosa, pero que el punto le permite seguir manteniendo la distancia de tres sobre Wanderers.

A última hora, Defensor Sporting se recuperó de una dolorosa derrota ante Nacional con una victoria clásica ante Danubio. El violeta pudo haber sacado ventaja de dos antes de la media hora, pero el VAR anuló la segunda conquista y mantuvo en partido a la Franja que tuvo el empate sobre el final. Los de la Curva llevan 17 partidos sin ganar en Liga AUF Uruguaya y quedaron solo dos puntos por arriba de Progreso en el descenso.

Este lunes se completará la octava fecha del Torneo Clausura cuando se enfrenten Montevideo Wanderers ante Albion en el Parque Viera desde las 20:00.