Rodrigo Bentancur: el desafío en su reencuentro con Son ante Corea y cómo está Uruguay tras la derrota ante Japón

La selección de Uruguay viene de quedar afuera en la fase de grupos del Mundial y su primer amistoso por este fracaso fue con una derrota 3-1 ante Japón, aunque con apenas un entrenamiento de Diego Forlán con todos sus jugadores a disposición. En este contexto, Rodrigo Bentancur fue quien acompañó al DT a la conferencia de prensa y fue consultado por la atmósfera para el partido y cómo es el ambiente del vestuario.

"Estamos muy bien, la verdad que ya todos recuperados pronto para el partido de mañana", comenzó a decir el mediocampista del Tottenham, y añadió: "Con muchas ganas y muy agradecidos también por el cariño de toda la gente desde el primer día que llegamos aquí. El plantel está muy bien, ya recuperados, con muchas ganas del cruce de mañana. Esperemos que sea un gran partido".

En el partido ante Corea del Sur (lunes - 08:00) lo enfrentará a Heung-min Son, quien tiene una buena relación con el uruguayo tras ser excompañero en el club inglés, aunque sus dichos sobre el coreano lo llevaran a sufrir una importante sanción a fines de 2024. "Con Sony no hablé todavía pero va a ser un gusto volver a verlo después de un poco de tiempo que ya no lo veo en el club, va a ser un placer poder enfrentarlo mañana", expresó Lolo sobre el delantero que ahora juega Los Angeles F. C. de la Major League Soccer.

Y destacó uno de los desafíos que tendrá el plantel: "No hablé con mis compañeros sobre él pero todos ya saben el gran jugador que es, voy a tratar de hacer lo posible para que no nos haga ningún gol".

"Estar acá como dije antes es un placer, ya tuve la oportunidad de venir con la selección, al principio con la Sub 20, luego con la mayor y después con Tottenham, así que siempre es un gusto poder venir, ver a todos los fans que hay del Tottenham aquí, que me han recibido muy bien, y siempre han estado en el hotel brindando su apoyo hacia mí. Quiero agradecerles y es un placer poder estar acá", cerró Bentancur.