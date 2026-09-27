Forlán previo a Uruguay-Corea: cómo lleva la "presión" del interinato y una destacada característica del rival

Diego Forlán se pronunció en la conferencia previa a enfrentar a Corea del Sur sobre qué espera del segundo partido de la gira de amistosos por Asia en el marco de la fecha FIFA de setiembre-octubre. Tras la la caída 3-1 ante la selección de Japón , la Celeste volverá a presentarse este lunes 28 de setiembre en el Estadio Mundialista de Seúl, desde las 8:00 de la mañana de Uruguay.

"Para nosotros es un placer poder estar acá. El hecho de estar con la selección uruguaya es un privilegio y obviamente que tener este tipo de encuentros como el que tuvimos el otro día con Japón y hoy con Corea, dos selecciones que han crecido muchísimo, que tienen jugadores de un grandísimo nivel y lo que es también la oportunidad de volver a estar acá en Corea del Sur donde la gente es muy fanática y sigue mucho el fútbol. Estamos muy contentos y esperando el partido mañana que sabemos que va a ser un partido con mucha intensidad y un partido difícil", destacó el DT de Uruguay.

Consultado sobre cómo vive la "presión" del interinato en la selección mayor, Cachavacha expresó: "Obviamente que presión siempre tenés, sea interino o no interino, es la responsabilidad que tenés por estar a cargo de una selección, en este caso de la selección de tu país y con la historia que tiene".

Jugadores físicos y con mucha calidad

En esta misma línea, aseguró: "Sabemos que mañana va a ser un partido muy difícil, tuve la oportunidad de enfrentar a Corea también como jugador, cuando estaba en Japón y en Hong Kong como jugador de fútbol en la Champions de Asia y sé que obviamente que son jugadores de mucha intensidad, jugadores físicos con mucha calidad y con muchos jugadores hoy en día y cada vez más, jugando en las mejores ligas del mundo y eso obviamente hace que el nivel de la selección y el nivel del fútbol coreano vaya creciendo, así que sabemos que hoy en día, más en el fútbol, todos los partidos son muy complicados, lo hemos visto hace muy poco lo que fue el Mundial, así que eso para nosotros nos tiene obviamente en una situación de cuidado y saber que no hay que subestimar a nadie, que sabemos que va a ser un partido complicado para nosotros como también va a serlo para ellos".

El último amistoso de la Celeste de Forlán será ante India, el martes 6 de octubre a las 10:30 en el Estadio VYBK en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India.

Los partidos son transmitidos en vivo a través de AUFTV, DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y cables del interior.