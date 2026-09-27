Fútbol femenino: Peñarol le ganó el clásico por penales a Nacional y es campeón de la Fase 1, ¿cómo sigue el torneo?

Se terminó la Fase 1 del Campeonato Uruguayo de Primera División de fútbol femenino y Peñarol se consagró campeón luego de vencer a Nacional en una nueva edición del clásico, esta vez con un trofeo en disputa y que permitió a las Carboneras asegurarse un lugar en el final de la temporada.

El Complejo Rentistas fue el que recibió el partido que enfrentó al Bolso de Diego Testas ante el Carbonero de Cecilia Santo en un partido que sumaba a la importancia de todo clásico el hecho de que ganar era dar un paso importante en la definición del certamen a fin de año.

Iban 34 minutos de la primera parte cuando el tricolor se puso en ventaja y encontró el gol por intermedio de la sudafricana Sinoxolo Cesane que apareció por el segundo palo luego de un centro largo, tocó a la red tras aparecer muy sola y así estableció lo que era el 1-0 de Nacional.

Con ese marcador el partido se iba a ir al descanso, pero en el complemento Peñarol iba a llegar al empate y también por un gol internacional, pero que esta vez llegó desde Canadá porque lo marcó Miya Grant Clavijo a los 57 minutos y producto de un contragolpe aurinegro donde apareció sola y definió ante el achique de Josefina Villanueva.

En los penales, la que se convirtió en figura fue Martina Alonso, la arquera de Peñarol. La guardameta, de buen desempeño durante los 90' se quedó con los dos primeros penales tricolores, primero a Oriana Fontán y luego a Julieta Ladós, y fue clave en la victoria del Carbonero.

¿Qué significa que Peñarol haya sido el campeón de la Fase 1? Que el Carbonero se aseguró un lugar en la definición del Campeonato Uruguayo donde se enfrentará al ganador de la Fase 3 —siempre y cuando no sea el propio equipo aurinegro— y que ya tiene definido cómo se conocerá.

Con los puntos obtenidos hasta el momento quedó definida la Tabla Anual que será clave para la Fase 2. Es que esta segunda parte dividió a los 10 equipos en dos grupos: los cinco mejores (1° a 5°) de la Tabla Anual jugarán por la Serie de Campeonato (que comenzará el próximo 31 de octubre) y los cinco peores (6° a 10°) la Serie de Honor (que iniciará el próximo 3 de octubre) en otro certamen, aunque esta vez a una rueda.

Los dos últimos de la Serie de Honor descenderán directamente a la Segunda División. El mejor de la Serie de Campeonato se asegurará un lugar en la final de la Fase 3, mientras que su rival saldrá de los cruces de playoffs entre 2° vs. 4° y 3° vs. 5°. De esa final saldrá el campeón de la Fase 3.

Luego de todo ese recorrido llegará la gran final del Campeonato Uruguayo 2026 donde se medirán el campeón de la Fase 1 —que ya es Peñarol— frente al campeón de la Fase 3.