Corea del Sur vs. Uruguay: día, hora y dónde ver el nuevo amistoso de la Celeste con Diego Forlán como DT

Segunda prueba para Diego Forlán al frente de la selección de Uruguay que en esta ocasión se medirá en Seúl ante Corea del Sur desde las 08:00 (hora de Uruguay) de este lunes 28 de setiembre en lo que será una nueva presentación en la gira asiática que incluyó un amistoso ante Japón y que tendrá uno con India.

Precisamente este duelo ante los surcoreanos —que contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y los cables del interior, así como también AUFTV y DGO, vía streaming— llega luego de la derrota por 3-1 ante los niponen en Miyagi del pasado jueves.

En ese encuentro, Maximiliano Araújo puso el único gol de la Celeste que había comenzado abajo por el tanto de Kuryu Matsuki y que lo terminó perdiendo con dos anotaciones en los descuentos que llegaron por intermedio de Kento Shiogai y Ayase Ueda para los locales.

Corea del Sur (en el puesto 32 del ranking FIFA) viene de lograr una abultada victoria frente a Ecuador por 3-0 y es una selección a la que la Celeste enfrentó en 10 ocasiones —la última en marzo de 2023 con triunfo de Uruguay por 2-1— y a la que se venció en siete ocasiones, mientras que hubo dos empates y una derrota.

Luego de lo que fue el encuentro ante Japón y la presentación de este lunes ante Corea del Sur, será el turno de que Uruguay se cruce con India en su tercer amistoso en la gira asiática. Para ese choque, Uruguay viajará a Calcuta el próximo 30 de setiembre y jugará ante la selección local el 6 de octubre (10:30, hora de Uruguay) en el VYBK Stadium.

La lista de convocados de Diego Forlán:

Arqueros: Santiago Mele, Christopher Fiermarín y Thiago Cardozo.

Defensas: Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria y Joaquín Piquerez.

Volantes: Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Emiliano Martínez (por Federico Valverde), Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.