Operación retorno por Calvo se hace cuesta arriba: Nacional intenta recuperarlo pero Carreño se quedó sin su nexo

Mientras espera por la evolución de Sebastián Coates y Agustín Rogel, Daniel Carreño inició gestiones para que Francisco Calvo (34) regrese antes de lo previsto de su actividad con la selección de Costa Rica. “Ya estoy en charla con mi colega, el entrenador Fernando Batista. Siempre respetando el reglamento y respetando el trabajo de la selección pero quizás podamos recuperarlo un poquito antes”, confesó el DT del Bolso en el post partido de la victoria 2-0 ante Cerro Largo. Nacional sabía que el zaguero costarricense se perdería al menos un partido y ya no estuvo ante el Arachán (octava fecha del Clausura) pero la duda es si estará o no ante City Torque (novena fecha).

Desde Nacional le dijeron a Ovación que aún no hay "ninguna resolución" al respecto a que pueda llegar antes y que hay que ver qué ocurre con el cambio de entrenador (Fernando Batista fue cesado ayer por la tarde).

Nadie imaginaría que, en el momento crítico del club en que el defensor arribó, donde la mira estaba puesta en las falencias y los errores defensivos, quien comenzó su carrera jugando por la Universidad de Houston en Estados Unidos, donde estudiaba criminología, se volvería una de las piezas claves del entrenador que no lo pidió. Ya que fue Jorge Bava quien solicitó su contratación la gerencia deportiva y el 8 de julio estampó su vínculo con el Bolso.

Llegó como un desconocido, así como era en su país cuando lo citó la selección. Con 20 años fue observado por el cuerpo técnico de Ricardo La Volpe que lo llamó sorpresivamente para cumplir el sueño de muchos futbolistas: marcar a Lionel Messi. Siendo casi un amateur, enfrentó a Colombia, Bolivia y la Argentina de Sergio Batista por la Copa América 2011. Luego no volvió a ser citado hasta 2015 pero de esa fecha a esta parte, había estado siempre en consideración hasta 2025. En 2026 su nivel en Nacional llamó la atención de Fernando Batista, que se lo tomó prestado a Nacional para disputar la Liga de Naciones.

Malos resultados y cambio de entrenador

Francisco Calvo con la selección de Costa Rica. Foto: @calvo05

¿Cuál es el mayor obstáculo para recuperar al jugador? Por un lado el cese del Bocha y por otro, la razón de su despido: los resultados que viene teniendo la selección. Primero sufrió una goleada histórica ante Curazao, pese a que ganaban 3-0 y se lo dieron vuelta a 3-4. Ese día Calvo dijo estar en "shock" postpartido y este domingo anotó un gol en contra para el 2-0 final ante Haití que se cerró al término del primer tiempo.

El viernes enfrentará a Nicaragua y el martes 6 volverá a jugar con Haití. La buena noticia para el tricolor es que el partido ante el equipo Ciudadano, que juega este miércoles ante Peñarol, debe espaciarse en el tiempo y se fijó para el próximo lunes el próximo lunes 5 de octubre, a las 20 horas en el Gran Parque Central. De esta forma, Calvo podría jugar el cruce ante Nicaragua y regresar a tiempo para reintegrarse con sus compañeros.

Nacional sabe que jugará ante uno de los mejores equipos del torneo y que no tiene margen de pérdida de puntos si quiere seguir soñando con levantar un título a fin de año. Pese a que mantuvo el arco en cero ante el Arachán, Carreño no ha podido contar con sus zagueros titulares y quiere recuperar al defensa de los goles importantes: el 1-0 clásico, el empate 2-1 parcial ante Juventud y el de la remontada 3-2 ante Defensor Sporting.