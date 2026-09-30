Se viven momentos de conmoción luego de que un avión de FlyDubai con destino Tel Aviv tuviera que aterrizar este miércoles en Arabia Saudita a causa de un "incidente" en el aire, que se trató de un altercado entre el piloto y el copiloto. De momento la principal hipótesis apunta a que uno de los aviadores tenía intenciones de estrellar el avión con los pasajeros a bordo.

"El incidente está bajo control, y se están tomando todo tipo de medidas en este momento para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes", indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Prime Minister's Office announcement:

Following concerns over an aviation incident, Prime Minister Netanyahu held consultations on the matter and is monitoring developments.



The incident is under control, and all measures are currently being deployed in order to return the… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026

Medios israelíes informaron de una pelea entre el piloto y el copiloto del avión, durante la cual se activó la señal de emergencia de la aeronave, y así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte de Israel. Durante ese incidente uno de los aviadores habría apuñalado al otro.

Dichos medios, que citan fuentes anónimas, informaron que algunos pasajeros intervinieron para separar a los pilotos durante su altercado. También difundieron una fotografía en la que uno de ellos aparecía con la camiseta cubierta de sangre.

Pasajeros israelíes del vuelo FlyDubai afirman que el incidente a bordo fue por terrorismo

El Canal 12 de Israel afirmó que las autoridades investigan una posible tentativa de suicidio de uno de los pilotos, que habría intentado secuestrar y estrellar el avión, algo que el otro piloto habría logrado impedir.

Un vídeo publicado por el mismo canal muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión custodiando a los dos pilotos, que aparecen ambos en el suelo y ensangrentados, y que aseguran haber "controlado al terrorista" después de que apuñalara al piloto e intentara atacarlos a ellos.

"Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado", afirman los hombres mientras muestran tanto al presunto agresor, tumbado en el suelo de lado y con una máscara de oxígeno, como al agredido, también acostado en el suelo con otra máscara.

"Este fue el que intentó apuñalarnos", añaden señalando a uno de ellos.

Avión de FlyDubai en el aire. Foto: EFE

Los hombres añaden que todos los pasajeros están bien y que están bloqueando el paso a la cabina del avión, que según medios israelíes habría sido llevado hasta el aeropuerto saudí de Tabuk por unos pilotos civiles que viajaban en la aeronave.

La información sobre lo ocurrido en el vuelo es aún confusa y no hay por el momento datos oficiales que apunten a una hipótesis clara de lo ocurrido.

Medios israelíes citan a funcionarios de seguridad para apuntar a un posible intento de secuestro del avión por parte del copiloto, que tendría nacionalidad omaní y habría apuñalado al piloto, un emiratí.

En el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk publicado por la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se ve cómo antes de atravesar la frontera a Jordania, el avión, que seguía una dirección de este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud.

El avión voló entonces a menos altura siguiendo una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera con Jordania dio media vuelta, tomó dirección sur y luego enfiló hacia Tabuk.

Una pantalla de información sobre vuelos muestra los vuelos cancelados a Dubái, en el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026. Foto: JACK GUEZ/AFP

"Terrorista" a bordo de FlyDubai quería estrellar el avión y matar a israelíes

El aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita se debió a un "terrorista" que quería estrellar el avión y matar a israelíes, aseveró el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.

"Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", dijo en un comunicado el ministro.

Un piloto de FlyDubai apuñaló al otro, según la madre de una pasajera

El vuelo de la aerolínea FlyDubai con rumbo a Tel Aviv tuvo que parar en Arabia Saudita después de que uno de los pilotos "intentara matar al otro con un cuchillo", afirmó a la AFP la madre de una pasajera israelí.

"Mi hija me llamó (...) y dijo que se encontraba en Arabia Saudita. Dijo que un piloto intentó matar al otro piloto con un cuchillo", declaró Yasmine Abecassis, mientras esperaba el regreso de su hija Miriam Shira Ohayon al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

La joven se dirigía a Israel para asistir a una ceremonia en honor de su hermano, muerto el 7 de octubre de 2023 en la ofensiva del movimiento islamista palestino Hamás.

Alertados por los gritos, los pasajeros entraron en la cabina "y redujeron al tipo", añadió Abecassis, quien precisó, a partir de la conversación con su hija, que había "mucha sangre" y que los pasajeros estaban "muy angustiados porque creyeron que iban a morir".

Los pasajeros hacen cola en los mostradores de Flydubai en el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026. Foto: JACK GUEZ/AFP

Heridos piloto y copiloto del avión Flydubai con destino a Israel y desviado por incidente

El piloto y el copiloto del avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv se encuentran heridos y fueron trasladados al hospital al aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, informaron fuentes oficiales.

"Tanto el capitán del avión como el copiloto sufrieron heridas, por lo que fueron trasladados al hospital para recibir la atención médica necesaria", indicó en un comunicado el aeropuerto de Tabuk, según la compañía saudí responsable de la gestión y operación de los aeropuertos del reino.

El centro de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdelaziz de Tabuk recibió "una llamada de auxilio del vuelo número FZ1073, perteneciente a la aerolínea Flydubai, para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto", se apunta en la nota, que añadió que esto ocurrió a las 08:44 hora local.

Con información de EFE y AFP