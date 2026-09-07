"Devastación total": qué se sabe del accidente de un avión de Amazon al aterrizar en el Aeropuerto de Miami

Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas cuando un avión de carga de Amazon se salió de la pista tras aterrizar el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, chocó contra varios vehículos y se incendió, informaron las autoridades.

El jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, Ray Jadallah, dijo a los periodistas que, además de las cinco víctimas mortales, tres personas fueron trasladadas a centros de traumatología "en estado crítico" y otras dos fueron atendidas en un hospital local.

"El avión golpeó un par de vehículos", lo que dejó "un par de víctimas que quedaron atrapadas en los vehículos, así que comenzó a llevarse a cabo una compleja labor de extracción con nuestro equipo de rescate técnico", señaló Jadallah.

En videos se vio un denso humo saliendo del Boeing 767 que había llegado a las 13H58 (17H58 GMT) desde Puerto Rico, mientras los camiones de bomberos acudían rápidamente al lugar.

WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp — BNO News (@BNONews) September 6, 2026

Incendio, rescate técnico y respuesta de los bomberos en Miami

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade indicó que el avión, que operaba como el vuelo Prime Air 7598, se incendió como resultado de lo que calificó como un choque.

"En total, llegaron 60 vehículos de bomberos, y unos 200 hombres y mujeres del Servicio de Rescate y Bomberos de Miami-Dade, para comenzar las labores propiamente dichas de búsqueda y rescate, así como de extinción del incendio", dijo Jadallah.

"La causa exacta del incidente será determinada por la FAA y la NTSB", añadió en referencia a las autoridades federales de seguridad y supervisión de la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Los investigadores continúan trabajando para determinar qué causó el accidente de un avión de carga de Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: JOE RAEDLE/AFP fotos

En un comunicado publicado en X la noche del domingo, los bomberos señalaron que utilizaron espuma para extinguir un incendio en el compartimento del motor.

"Una persona quedó atrapada debajo de uno de los vehículos involucrados y tuvo que ser rescatada por personal especializado en rescate técnico. Unidades especializadas en materiales peligrosos (HazMat) apagaron de forma segura el motor de la aeronave y trabajaron para controlar una fuga de combustible", señaló el comunicado.

La NTSB dijo en una publicación en X el domingo que el avión de carga B-767-300 volaba hacia Miami desde San Juan, Puerto Rico. También mencionó que desplegó "un equipo de intervención para investigar el accidente de salida de pista ocurrido el domingo".

En imágenes grabadas por la AFP alrededor de las 16H00, el incendio parecía haber sido extinguido. Se veían automóviles de policía y ambulancias con luces intermitentes dentro del perímetro.

La portavoz de Amazon, Kelly Nantel, señaló en un comunicado que el gigante tecnológico cooperará con cualquier investigación sobre el accidente.

Se ve un avión de carga de Prime Air después de que se saliera de la pista y chocara contra varios autos el día anterior en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Miami, Florida. Foto: CHANDAN KHANNA/AFP fotos

"Nos entristece profundamente saber que cinco personas perdieron la vida en el incidente de hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami. Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias, seres queridos y a todos los afectados por esta devastadora pérdida", dijo Nantel.

La alguacil de Miami, Rosie Cordero-Stutz, dijo el domingo a periodistas que sus agentes se encontraron con una "escena realmente trágica", pero que "no hay ninguna amenaza aparente para la seguridad pública".

El aeropuerto cerró todas las pistas y zonas de rodaje debido al incidente. El domingo por la noche publicó una actualización en su sitio web en la que indicó que los viajeros deben consultar directamente con sus aerolíneas antes de dirigirse al terminal aéreo.

El periódico Miami Herald informó que dos de las cuatro pistas del aeropuerto habían reabierto el domingo, tras varias horas de suspensión de los vuelos.

Avances en la investigación: hallan las cajas negras del Boeing 767

Este lunes, las autoridades informaron que se recuperaron las cajas negras del avión accidentado. "Pudimos recuperar el registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de cabina", dijo en una rueda de prensa la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos, Jennifer Homendy.

Los dispositivos fueron enviados a la Junta para su análisis, añadió.

Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, ofrece una rueda de prensa sobre la investigación del accidente del avión de carga de Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: JOE RAEDLE/AFP fotos

"Devastación total" y vuelos cancelados en el aeropuerto de Florida

Homendy describió el lugar del accidente como una escena de "devastación total" en el aeropuerto más transitado de Florida, con marcas de neumáticos desde el asfalto hasta la hierba y "restos por todas partes".

Aunque Homendy se negó a comentar el estado de salud de los dos pilotos del avión, indicó que las víctimas se limitaban a las personas que viajaban en los dos vehículos impactados.

"Queremos entrevistar a la tripulación", dijo. "Mientras hablamos, continúan las tareas de recuperación".

Los bomberos tuvieron que rescatar al piloto y al copiloto, atrapados en la cabina, mientras los motores del avión estaban "en llamas", explicó el domingo su responsable.

Se pueden ver vehículos dañados en el Aeropuerto Internacional de Miami después de que un avión de carga de Amazon se estrellara contra ellos. Foto: JOE RAEDLE/AFP fotos

"La investigación y el acceso a la aeronave, así como a las pruebas, pueden esperar mientras avanzan las operaciones de recuperación", apuntó Homendy. "Lo más importante es reunir a las familias con sus seres queridos".

El avión fue fabricado en 1994 y operado por 21 Air LLC, compañía especializada que explota varios aparatos para el gigante del comercio en línea.

Se encontraba en su tercer vuelo del día y llegaba desde San Juan, Puerto Rico.

El accidente seguía perturbando las operaciones del aeropuerto de Miami, que registraba el lunes cerca de 90 vuelos anulados en ambos sentidos y cerca de 400 retrasados, según el portal web especializado FlightAware.

Con información de AFP