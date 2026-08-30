Dos aviones pasaron a pocos metros de un estadio en Sudáfrica antes de un partido de rugby

Dos aviones pasaron a metros del estadio DHL de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, durante una maniobra aérea realizada antes del partido entre los Springboks y los All Blacks. El sobrevuelo, acompañado por fuegos artificiales, sorprendió a los miles de espectadores que esperaban el comienzo del encuentr

Las imágenes de la transmisión oficial muestran a los dos aviones de la aerolínea Airlink acercándose al estadio y atravesando las columnas de humo generadas por los fuegos artificiales. Los aparatos, dos Embraer 190 decorados con los colores de los seleccionados de Sudáfrica y Nueva Zelanda, pasaron prácticamente por encima del escenario deportivo.

El llamativo espectáculo formó parte de la previa del segundo partido de la serie conocida como Rugby’s Greatest Rivalry, que enfrenta a dos de las selecciones más importantes de este deporte: los Springboks y los All Blacks.

El encuentro terminó con triunfo de Sudáfrica por 33 a 26, resultado que dejó igualada 1-1 la serie después de la victoria de los All Blacks en el primer partido, disputado el 22 de agosto.

¿A qué altura volaron los aviones?

La cercanía de las aeronaves con el estadio generó sorpresa entre los espectadores y rápidamente comenzaron a circular videos del momento en redes sociales.

De acuerdo con información difundida por Inside Flyer, las lecturas barométricas situaron a los aviones a unos 50 metros de altura, mientras que los registros del GPS indicaron una altitud de 925 pies.

El dato resulta especialmente llamativo porque el estadio DHL Stadium de Ciudad del Cabo tiene unos 50 metros de altura.

Sin embargo, según las normas de la Autoridad de Aviación Civil de Sudáfrica (SACAA), las aeronaves pueden realizar este tipo de maniobras cuando cuentan con la autorización correspondiente. La normativa establece restricciones para vuelos sobre zonas urbanizadas o concentraciones de personas al aire libre por debajo de determinadas alturas.

Los registros difundidos posteriormente indican que el sobrevuelo se realizó dentro de los parámetros establecidos por la autoridad aeronáutica sudafricana.

La cuenta oficial de los All Blacks también compartió imágenes del momento en redes sociales. “Esto es impresionante”, escribieron junto al video del sobrevuelo.

Una tradición del rugby sudafricano

Aunque las imágenes puedan resultar inusuales para quienes no están familiarizados con el rugby sudafricano, los sobrevuelos de aviones antes de grandes partidos forman parte de una tradición deportiva con décadas de historia.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1995, antes de la final del Mundial de Rugby entre Sudáfrica y Nueva Zelanda. En aquella ocasión, un Boeing 747 de South African Airways sobrevoló el estadio Ellis Park, en Johannesburgo.

La imagen del enorme avión pasando sobre el estadio quedó asociada para siempre con aquel Mundial, ganado por los Springboks ante los All Blacks y recordado también por la presencia de Nelson Mandela durante la ceremonia de premiación.

Desde entonces, los sobrevuelos se incorporaron como parte de la puesta en escena de algunos de los principales partidos de rugby disputados en Sudáfrica.

La semana pasada, otro sobrevuelo había tenido lugar antes del primer partido de esta serie en Johannesburgo.

Aviones sobre estadio de Sudáfrica desde otra toma

En esta oportunidad, los dos Embraer 190, identificados con las matrículas ZS-YAE y ZS-YDE, despegaron de Ciudad del Cabo alrededor de las 14 horas locales, sobrevolaron la zona de la isla Robben y luego realizaron el paso sobre el estadio.

El resultado fue una de las imágenes más llamativas de la previa del partido: dos aviones volando a escasa distancia del estadio mientras los fuegos artificiales llenaban el cielo sobre Ciudad del Cabo.

Con información de La Nación