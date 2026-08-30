Piñas, expulsiones y dura lesión: el debut de Uruguay en el Americas Rugby Championship fue con derrota ante Chile

El estreno de Guzmán Barreiro como head coach de Los Teros no fue el mejor en el inicio del Americas Rugby Championship porque Uruguay XV no solo perdió con Chile XV por 33 a 12 sino que además, el partido tuvo un incidente que provocó la expulsión de dos jugadores celestes y uno de los anfitriones ayer en Talcahuano, donde una fuerte jugada desató un desborde emocional en ambos equipos que mantienen una gran rivalidad desde hace varios años.

Luego de una primera parte bastante dura para los uruguayos que se vieron 14-0 abajo en una cancha lejos de estar en buenas condiciones con mucho barro y despareja, un try de Joaquín Myszka le devolvió la ilusión a la Celeste que luego se terminó yendo al descanso 21-12 abajo.

Pero en el complemento, los locales fueron muy superiores y en un tackle peligroso, Joaquín Myszka vio la roja, pero enseguida se armó una bataola en la que varios jugadores se tomaron a golpes de puño, incluidos los capitanes Clemente Saavedra y Lucas Bianchi, quienes se terminaron yendo expulsados.

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Un partido completamente ordinario que realizan los Uruguayos ante Chile, en el segundo tiempo, como siempre innecesariamente con un tacle maletero



Los cóndores se defienden con firmeza 🔥💪🏉 pic.twitter.com/QWHAzuc8F4 — ✟Dalton_zanett7✟ (@DZ_GORDUZO) August 29, 2026

De todas maneras, no todo quedó ahí porque ese tackle peligroso del jugador uruguayo le provocó una lesión ligamentaria "de altogrado" al chileno Emilio Shea, según informaron desde Chile Rugby.

"El jugador Emilio Shea, Pilar titular de nuestro seleccionado Chile XV, sufrió una lesión ligamentaria de alto grado de rodilla derecha, compatible preliminarmente con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial, tras una jugada de contacto en el segundo tiempo del partido versus Uruguay XV. Esperamos completar los estudios imagenológicos pertinentes en los próximos días para determinar el pronóstico de Emilio. Le enviamos un fuerte abrazo y toda la fuerza", publicó la selección trasandina en sus redes sociales.

Uruguay XV en su estreno en el Americas Rugby Championship. Foto: @RugbyUruguay.

Luego del lamentable episodio que caldeó por completo el clima en una cancha en la que a los dos equipos se le hizo muy difícil jugar debido al muy mal estado, Chile XV aceleró y terminó sellando el triunfo en cifras de 33-12 ante un Uruguay XV que arrancó el torneo con una dura derrota.

Ahora, el equipo de Guzmán Barreiro enfrentará en la segunda jornada del Americas Rugby Championship a Argentina XV —que en la primera jornada venció a Paraguay en cifras de 58 a 11— el miércoles a las 13:00 horas, mientras que el sábado la Celeste cerrará este certamen midiéndose ante Paraguay en idéntico horario.