Bruno Cetraro clasificó a la final del single abierto y buscará la medalla en el Mundial de Remo en Ámsterdam

Bruno Cetraro logró clasificarse a la final del single abierto (una categoría olímpica) del Mundial de Remo en Ámsterdam 2026. El uruguayo de 28 años fue tercero en su semifinal al completar la competencia con un tiempo de 6:50.64, hecho que le aseguró su lugar entre los seis mejores.

La Final A del single abierto estará compuesta por el ruso Yauheni Zalaty, el noruego Jonas Slettemark Juel, el alemán Oliver Zeidler, el estadounidense Samuel Melvin y el uruguayo Cetraro. Se llevará a cabo este domingo a partir de la hora 9:28.

Cabe destacar que el montevideano buscará ir por una medalla y, sobre todo, mejorar su actuación que tuvo en el Campeonato Mundial de Remo en Shanghái 2025 donde finalizó en el sexto lugar.

La representación de Uruguay en el Mundial de Remo

Felipe Klüver al ganar la medalla de plata en el Mundial de Remo en Ámsterdam 2026. Foto: @federacionuruguayaderemo.

Felipe Klüver volvió a hacer historia para el deporte uruguayo en el Mundial de Remo en Países Bajos, ya que conquistó la medalla de plata en el single peso ligero masculino (LM1x), con un tiempo de 6:51.50, quedando a solo 3.73 segundos del campeón mundial, el griego Petros Gaidatzís.

Tras su título mundial en el Campeonato Mundial de Remo en Shanghái 2025, Klüver vuelve a subir al podio y confirma su lugar entre los mejores remeros del planeta.

No fue lo único positivo para la delegación uruguaya, debido a que Nicole Yarzon logró una gran actuación en el Mundial de Remo en Países Bajos porque terminó en el sexto lugar en el single peso ligero femenino (LW1x), con un tiempo de 7:48.59. Se trató de una gran evolución de la uruguaya porque en el pasado campeonato mundial había finalizado en el puesto número 12.