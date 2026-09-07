Avión de Amazon se despistó durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami, ocasionando una tragedia

Un avión de carga que operaba para Amazon se despistó ayer domingo durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami, atravesó el perímetro de la terminal e impactó contra varios vehículos.

El incidente dejó varios heridos y provocó demoras y la suspensión temporal de las operaciones.

Un video difundido por NBC 6 mostró el enorme avión de carga inclinado sobre una carretera ubicada junto al aeropuerto, mientras una espesa columna de humo negro se elevaba desde el lugar. Según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), la aeronave involucrada fue un Boeing 767-300 que se salió de la pista alrededor de las 14 (hora local) durante el aterrizaje en Miami. El avión había partido desde San Juan, Puerto Rico.

Alrededor de 60 unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade fueron desplegadas en la zona. Según informó el organismo, la aeronave impactó contra varios vehículos después de salirse de la pista. En un comunicado, el incidente dejó “varios heridos”, aunque hasta ayer no se precisó la cantidad de afectados ni la gravedad de las lesiones; tampoco se difundieron detalles del incidente. Según las reconstrucciones preliminares, la aeronave se salió del extremo de la pista 30, atravesó la valla perimetral del aeropuerto y cruzó la avenida Northwest 67th antes de incendiarse y detenerse en un campo adyacente, cerca de las instalaciones del almacén DMI3 de Amazon.

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, confirmó que se dispuso una “suspensión total” de las operaciones en tierra en el Aeropuerto Internacional de Miami mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar y evaluaban la escena. Por su parte, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó en X: “Nuestro enfoque está en todos los involucrados y en asegurarnos de que nuestros primeros respondedores tengan lo que necesitan”.

La Nación (GDA)