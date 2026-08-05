Confirman hallazgo de dron explosivo en aeropuerto de Alemania: avión tuvo que abortar aterrizaje

El Gobierno alemán confirmó este miércoles el hallazgo de un dron de origen desconocido en el aeropuerto de Leipzig, en el este de Alemania, el cual según la policía había obligado a interrumpir la pasada noche el tráfico aéreo en el país europeo durante dos horas.

"Un dron que transportaba un artefacto explosivo desconocido fue descubierto por un empleado del aeropuerto" en la terminal aérea de Leipzig-Halle, indicaron las autoridades y agregaron que la policía utilizó un robot para retirar el detonador.

Robot toma un dron en el aeropuerto de Leipzig-Halle, en Alemania. Foto: AFP fotos.

Un avión tuvo que abortar su aterrizaje programado en el aeropuerto de Leipzig-Halle y después chocó en el aire con un objeto desconocido, pero más tarde aterrizó sin contratiempos en otro lugar, informó el gobierno.

La interrupción del tráfico aéreo "duró alrededor de dos horas" la madrugada del martes al miércoles, declaró a periodistas un portavoz del ministerio de Transporte.

Operativo en el aeropuerto de Leipzig-Halle, en Alemania, tras aparición de un dron. Foto: AFP.

Imágenes de agencias de prensa grabadas de noche mostraron vehículos de policía, de bomberos y un robot de desactivación de bombas circulando por la pista, muy cerca de un avión de la compañía ucraniana de carga Antonov Airlines y no muy lejos de un aparato de carga alemán DHL.

Este incidente se produce mientras Alemania lleva meses alertando sobre intentos de sabotaje, desinformación y ciberataques procedentes de potencias extranjeras hostiles, sobre todo Rusia. El país europeo, que apoya militarmente a Ucrania, ha denunciado casos de lugares sensibles como aeropuertos, bases militares y plantas industriales.

Con infomración de AFP y EFE