Un vecino rescató a una mujer retenida como esclava sexual tras encontrarla esposada en un balcón en Alemania

Una mujer de 33 años fue rescatada tras ser encontrada esposada y semidesnuda en el balcón de una casa en la ciudad de Soest, en el oeste de Alemania. Según la policía, había estado cautiva durante meses, sometida a torturas y violencia sexual por parte de cuatro hombres, quienes ahora enfrentan cargos penales por el caso.

El rescate se produjo después de que un vecino viera a la víctima colgando del balcón de la vivienda. Inicialmente, el hombre pensó que se trataba de una decoración olvidada de Halloween, pero al darse cuenta de que era una persona, llamó a la policía.

Según los investigadores, la intervención fue crucial para salvar la vida de la mujer. Presentaba hipotermia grave, así como hematomas y diversas lesiones en todo el cuerpo, reportó el medio local WDR.

La víctima, que no tenía hogar, fue atraída a la casa entre julio y noviembre de 2025 bajo la promesa de recibir comida y alojamiento. Sin embargo, una vez dentro de la propiedad, presuntamente fue retenida contra su voluntad en un sótano y sometida a diversos abusos.

"La mujer era mantenida como esclava en el sótano", declararon los investigadores al periódico alemán SauerlandKurier.

Según la policía, los sospechosos cometieron agresiones que causaron lesiones permanentes a la víctima. Tras ser rescatada, permaneció hospitalizada para recibir tratamiento.

Las investigaciones indican que los cuatro acusados ​​también grabaron en vídeo algunas de las agresiones.

Policía de Soest, en Alemania Foto: Policía de Soest

Cuatro imputados

Los acusados ​​están imputados por delitos que incluyen violación, agresión con agravantes y tráfico de cannabis. Dos de ellos son adolescentes, de 16 y 17 años. Los otros dos tienen 24 y 29 años.

La pareja del principal sospechoso vivía en la vivienda con los dos hijos de la pareja, pero, según los medios locales, no fue acusada en el caso.

Los investigadores también trabajan con la hipótesis de que la víctima desarrolló el síndrome de Estocolmo, una condición psicológica en la que las personas sometidas a largos períodos de violencia o encarcelamiento comienzan a formar vínculos con sus agresores.

Según los informes recabados durante la investigación, la mujer creía que no sobreviviría al invierno si abandonaba la casa, lo que pudo haber contribuido a que permaneciera allí.

Con información de O Globo/GDA