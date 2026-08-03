Alerta por sargazo en el Caribe: las playas de México reciben 27 veces más algas de lo normal

La presencia de toneladas de sargazo en las playas de México se ha convertido en una crisis ambiental que ha obligado al gobierno a destinar importantes recursos para su recolección y contención, con la finalidad de evitar más afectaciones al turismo de Quintana Roo.

En plena temporada vacacional se han registrado cifras históricas. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informó que 2026 se convirtió en un año “difícil” y “atípico”, con cantidades de sargazo 27 veces superiores al promedio histórico. De acuerdo con el semáforo de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, 72 playas de la entidad han presentado niveles de sargazo de abundantes a excesivos en los últimos días. Además, datos de la Semarnat estiman que, durante los días más críticos, a las costas llegan alrededor de 9.000 toneladas de sargazo.

Aunque esta macroalga cumple una función importante en los ecosistemas marinos al servir de refugio y alimento para diversas especies, su proliferación masiva en el Caribe tiene implicaciones ambientales. Al acumularse en las playas y descomponerse, libera sulfuro de hidrógeno, un gas con olor a huevo podrido que puede afectar la calidad del aire, además de reducir el oxígeno en el agua y poner en riesgo a la fauna marina. Su presencia también deteriora las playas y genera afectaciones al turismo, una de las principales actividades económicas de Quintana Roo.

Se espera que en los próximos días continúe la presencia masiva de sargazo en las playas de la Riviera Maya. De acuerdo con los pronósticos, las zonas más afectadas seguirán siendo la costa oriental de Cozumel y el litoral que va desde Tulum, pasando por Mahahual, hasta Bacalar Chico, donde se mantienen niveles excesivos de sargazo. Para consultar las condiciones de las playas antes de viajar, plataformas especializadas como Sargassum Monitoring ofrecen mapas actualizados e imágenes compartidas por otros visitantes.

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Playas libres de sargazo

De acuerdo con los reportes más recientes, solo unas cuantas playas se encuentran completamente libres de sargazo, entre ellas Chiquilá, Isla Contoy e Isla Blanca. Además, la costa norte de la Riviera Maya registra niveles bajos de sargazo, particularmente en Holbox, las playas de Isla Mujeres y Punta Cancún.

Mapa de monitoreo de sargazo en Cancún Foto: Sargassum Monitoring

Frente a la presencia abundante de sargazo en las playas del Caribe mexicano, las autoridades han recomendado a los viajeros mantenerse informados sobre las condiciones de cada playa a través de canales oficiales y seguir la señalización instalada. También han destacado la importancia de evitar el contacto directo con el sargazo, ya que puede provocar irritaciones en la piel, así como abstenerse de manipularlo sin el equipo de protección adecuado. Además, se aconseja prestar especial atención a niños y mascotas para evitar su exposición.

El País de Madrid