Un avión de carga de Amazon se despistó al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami

Un avión de carga que operaba para la empresa Amazon se despistó este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami. El incidente provocó demoras y la suspensión temporal de las operaciones en una de las principales terminales aéreas de Estados Unidos.

Un video difundido por NBC 6 exhibió el enorme avión de carga inclinado sobre una carretera ubicada en las afueras del aeropuerto, mientras una espesa columna de humo negro se elevaba hacia el cielo.

WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp — BNO News (@BNONews) September 6, 2026

Según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), la aeronave involucrada fue un Boeing 767-300 que se salió de la pista alrededor de las 14 (hora local) durante el aterrizaje en Miami. El avión había partido desde San Juan, Puerto Rico.

“El vuelo 7598 de Air Flight se salió de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 14 (hora local) del domingo 6 de septiembre. La aeronave de carga Boeing 767-300 despegó del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico. La FAA investigará”, escribió la entidad en X, y pidió a los viajeros que se contacten con sus respectivas aerolíneas para obtener información adicional relacionada con sus vuelos programados.

21 Air Flight 7598 overran the runway after landing at Miami International Airport around 2 p.m. local time on Sunday, Sept. 6. The Boeing 767-300 cargo aircraft departed from Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan, Puerto Rico. The FAA will investigate. Contact the… — The FAA ✈️ (@FAANews) September 6, 2026

El incidente dejó personas heridas

Alrededor de 60 unidades del Departamento de Bomberos de Miami-Dade trabajan en la zona del accidente. Según informó el organismo, la aeronave impactó contra múltiples vehículos.

En un comunicado citado por medios locales, la agencia indicó que el incidente dejó “varios heridos”, aunque hasta el momento no se precisó la cantidad de afectados ni la gravedad de las lesiones. Hasta el momento tampoco se difundieron detalles del incidente.

Según las reconstrucciones preliminares, la aeronave se salió del extremo de la pista 30, atravesó la valla perimetral del aeropuerto y cruzó la avenida Northwest 67th antes de incendiarse y detenerse en un campo adyacente, cerca de las instalaciones del almacén DMI3 de Amazon.

La Nación/GDA