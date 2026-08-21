Peter Thiel, Tom Brady y más multimillonarios ponen sus ojos en Miami como sede para gestionar sus fortunas

El inversor multimillonario Peter Thiel batió un récord de alquiler en junio al arrendar un espacio en el barrio Brickell de Miami por US$ 2.690 el metro cuadrado para su family office. Ese mismo mes, el multimillonario Mohamed Mansour, de Man Capital, firmó un contrato de alquiler para una oficina familiar en The Well, un nuevo complejo en Bay Harbor Islands. En tanto, el campeón del Super Bowl, Tom Brady, trasladó su family office, TEB Capital Management, al mismo edificio.

Estos movimientos, y otros similares, han comenzado a transformar el panorama empresarial de Miami como parte de una creciente ola de firmas que se instalan allí para gestionar el patrimonio y los asuntos privados de grandes fortunas. A medida que más personas con alto patrimonio se han mudado a Miami desde la pandemia de covid-19, la necesidad de este tipo de estructura también ha aumentado.

Las family offices han experimentado un crecimiento sustancial. En 2024, existían más de 8.000 oficinas familiares a nivel mundial, un aumento de un 30% con respecto a las poco más de 6.000 de 2019, según el último informe sectorial de Deloitte. Se prevé que esta cifra supere las 10.000 para 2030, lo que representa un crecimiento de aproximadamente el 75% en 10 años.

Este auge responde al rápido incremento de la concentración de la riqueza. En 2024, el patrimonio administrado por las familias con este tipo de empresa superó los US$ 5 billones, frente a poco más de US$ 3 billones en 2019, según Deloitte.

Peter Thiel, empresario y muiltimillonario estadounidense. Foto: AFP fotos

Rumbo al sur

Ahora, cada vez más familias que no pertenecen al grupo de ultrarricos están solicitando espacios de oficinas.

«Hace 20 años, eran para personas extremadamente ricas y se enfocaban en la inversión», dijo Lee-ford Tritt, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida, especializado en planificación patrimonial. «Ahora son vehículos de gestión para familias con patrimonios muy complejos».

La creciente demanda de espacio para oficinas ha provocado precios de alquiler más altos y competitivos, según expertos inmobiliarios. Entre 2020 y 2025, el precio medio de alquiler solicitado para oficinas en el condado de Miami-Dade aumentó más del 50%, según Blanca y JLL, una empresa de servicios inmobiliarios.

En los últimos años, un número creciente de personas con alto patrimonio trasladó su residencia a Miami, en parte porque allí no existe un impuesto estatal sobre la renta, en un momento en que California, Nueva York y el estado de Washington -los centros de las industrias tecnológicas y financieras- proponen nuevos gravámenes a los ultrarricos.

A pesar del impulso que está experimentando, quienes siguen de cerca el mercado inmobiliario de Miami no creen que la ciudad se convierta en el próximo Wall Street o Silicon Valley.

«No creo que Miami vaya a competir nunca con el sector financiero de Nueva York; creo que se complementan», concluyó Tritt.

Emmett Lindner

The New York Times