Un avión de FlyDubai que volaba a Tel Aviv aterrizó de emergencia tras grave pelea entre piloto y copiloto

Un avión de FlyDubai con destino Tel Aviv tuvo que aterrizar este miércoles en Arabia Saudita a causa de un "incidente" durante el vuelo, que se trató de un altercado entre los pilotos, en un incidente que la prensa israelí describe como un apuñalamiento de un piloto a otro.

Aterrizaje de emergencia en Tabuk y la respuesta de Israel

El vuelo FZ 1073, programado de Dubái al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, "tuvo un incidente en vuelo. El aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU) y todos los pasajeros están sanos y salvos", dijo el portavoz de la compañía en un comunicado.

"Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades competentes", añadió la aerolínea. Israel dijo poco después que estaba organizando el regreso seguro de los pasajeros israelíes desde Arabia Saudita.

"El incidente está bajo control, y se están tomando todo tipo de medidas en este momento para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes", indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Prime Minister's Office announcement:

Following concerns over an aviation incident, Prime Minister Netanyahu held consultations on the matter and is monitoring developments.



The incident is under control, and all measures are currently being deployed in order to return the… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026

Camiseta ensangrentada y la versión de un apuñalamiento en cabina

Medios israelíes informaron de una pelea entre el piloto y el copiloto del avión, durante la cual se activó la señal de emergencia de la aeronave, y así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte de Israel.

Dichos medios, que citan fuentes anónimas, informaron de que algunos pasajeros intervinieron para separar a los pilotos durante su altercado. También difundieron una fotografía en la que uno de ellos aparecía con la camiseta cubierta de sangre.

Pasajeros en el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026. Foto: JACK GUEZ/AFP

El Canal 12 de Israel afirmó que las autoridades investigan una posible tentativa de suicidio de uno de los pilotos, que habría intentado secuestrar y estrellar el avión, algo que el otro piloto habría logrado impedir.

Investigan intento de suicidio y la trayectoria irregular

En el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk publicado por la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se ve cómo antes de atravesar la frontera a Jordania, el avión, que seguía una dirección de este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud.

Pasajeros en el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026. Foto: JACK GUEZ/AFP

El avión voló entonces a menos altura siguiendo una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera con Jordania dio media vuelta, tomó dirección sur y luego enfiló hacia Tabuk.

Con información de EFE y AFP