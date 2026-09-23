Un avión de la Fuerza Aérea británica se estrelló en Gales y dos pilotos se salvaron tras eyectarse

Un avión perteneciente a la Real Fuerza Aérea británica (RAF, por sus siglas en inglés) se estrelló este miércoles en una región de Gales. En la aeronave viajaban dos pilotos que lograron eyectarse momentos previos al impacto.

"Un incidente que involucró a un avión Hawk T2 de la RAF, que volaba desde RAF Valley, ocurrió cerca de Anglesey", al norte de Gales, informó la rama aérea británica. En ese sentido, adelantaron que se está llevando a cabo una investigación.

🚨 WATCH: The moment an RAF training jet crashes shortly after take-off at RAF Valley pic.twitter.com/Pnc71YEuW5 — Politics UK (@PolitlcsUK) September 23, 2026

Horas más tarde, la RAF publicó otro comunicado en el que anunciaron que los pilotos que se encontraban dentro del avión "están recibiendo tratamiento médico", a la vez que sus familias "están siendo apoyadas".

"La RAF ha decidido pausar temporalmente las operaciones de los Hawk T1 y T2, como medida de precaución, mientras continúan las investigaciones", añade el comunicado.

An update on today's incident involving an RAF Hawk T2 aircraft. Thank you for the well wishes to our people. pic.twitter.com/GLuWU9LfoN — Royal Air Force (@RoyalAirForce) September 23, 2026

Por su parte, la Policía del Norte de Gales para Anglesey publicó en su cuenta de Facebook que "agentes locales se encuentran actualmente atendiendo informes de un incidente que involucra una aeronave en el área de Pencarnisiog".

En tanto, la cadena británica BBC señaló citando a la Policía del Norte de Gales que los pilotos recibieron heridas leves. Por otro lado, no hay reportes de daños o lesiones de gravedad.

Por su parte, el secretario de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que señaló que se está llevando adelante una investigación, a la vez que expresó solidaridad con los pilotos.

An investigation is underway. My thoughts are first and foremost with the pilots. We will provide further updates in due course. https://t.co/dWUKT5f6z9 — Wes Streeting (@wesstreeting) September 23, 2026

"Mis pensamientos están en primer lugar con los pilotos. Proporcionaremos más actualizaciones en el momento oportuno", declaró.

Avión de combate del ejército de EE.UU. se estrelló durante un entrenamiento

Un avión de combate F-16 del ejército de Estados Unidos se estrelló en el estado de Michigan, en el norte del país, y el piloto logró eyectarse del aparato y salir ileso, informó el pasado jueves el mando militar, confirmando informaciones de prensa.

"Un F-16 de la Guardia Nacional Aérea de Texas, perteneciente al 149.º Batallón de Caza, se estrelló durante una misión de entrenamiento rutinaria" cerca de Traverse City, confirmó la unidad en su página de Facebook.

Según dijeron las autoridades locales en Facebook, fue emitida una orden de evacuación en un radio de 1,6 kilómetros alrededor del lugar del accidente.

STAY AWAY FROM THE AREA: Responders are heading to a reported plane crash near County Road 633 and Blair Townhall Road in Blair Township.



Grand Traverse 911 says the plane is down near the intersection. Traffic in the area is shut down, and drivers should avoid the area.… pic.twitter.com/jQjFIlHoT4 — UpNorthLive News (@upnorthlive) September 17, 2026

Con información de AFP