Un helicóptero militar ruso violó el espacio aéreo polaco durante 42 segundos, según Polonia

Un helicóptero militar ruso Mi-8 hizo una incursión el martes en el espacio aéreo polaco cerca de la frontera con el enclave ruso de Kaliningrado, informó el ejército polaco este miércoles. El país europeo acusa una vez más a Moscú de intentar "poner a prueba" el estado de su defensa.

De acuerdo al Comando Operacional polaco la aeronave, que realizaba un vuelo desde Kalinigrado, violó el espacio aéreo polaco "a una profundidad máxima de unos 300 metros" y "permaneció allí durante 42 segundos", al norte de la ciudad de Braniewo.

"El vuelo de la aeronave fue observado por los sistemas de radiolocalización de las Fuerzas Armadas polacas. Se desplegaron aviones de combate y las fuerzas y medios terrestres permanecieron en estado de alerta", precisó el ejército en un comunicado publicado en X.

"La naturaleza del incidente indica que Rusia está poniendo a prueba una vez más el estado de preparación de nuestra defensa aérea", agregó.

Se eleva humo de misiles lanzados por Rusia en Kiev, Ucrania. Foto: AFP

Según el ejército polaco, los sistemas de defensa aérea del país "mantienen una vigilancia las 24 horas".

Desde el inicio de la guerra contra Ucrania, varios drones, misiles, así como aviones y helicópteros rusos han violado el espacio aéreo de este importante país del flanco oriental de la OTAN.

Polonia y sus aliados interceptan varias veces al mes aviones rusos que se acercan al espacio aéreo polaco o al de los países bálticos.

Ataques a objetivos claves en Kiev

El pasado jueves, Rusia lanzó un ataque masivo contra objetivos de la industria militar y el sistema energético ucraniano en Kiev y las regiones de Zaporiyia y Odesa.

"Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo y varios simultáneos con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre, marítimo y aéreo, así como con drones contra las industrias metalúrgica y electrónica ucranianas, el complejo militar-industrial, instalaciones energéticas que dan servicio a la infraestructura portuaria y de transporte, y contra buques al servicio del Ejército ucraniano", señaló el ejército ruso en Telegram.

Según el gobierno ruso, en Kiev y la región aledaña fueron atacados dos talleres para la producción y almacenamiento de diversos tipos de drones, y una empresa especializada en la fabricación de componentes para naves no tripuladas aéreas y la reparación de sistemas robóticos terrestres.

Además, fue alcanzado el centro de datos De Novo, el mayor de su tipo "que garantiza el funcionamiento de redes de servidores utilizados con fines militares, así como al procesamiento, transmisión y almacenamiento de datos, incluyendo inteligencia, para las Fuerzas Armadas de Ucrania".

Agencia EFE, AFP