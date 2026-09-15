La advertencia de China y Rusia tras la confirmación de que Estados Unidos tiene armamento espacial

China advirtió este martes del riesgo de convertir el espacio en un "campo de batalla" y Rusia afirmó que debe permanecer "libre" de armas, después de que Estados Unidos confirmara por primera vez que tiene armamento desplegado en órbita.

El anuncio norteamericano marca una nueva etapa en la competencia de las grandes potencias por dotarse de capacidades militares espaciales, impulsada por los rápidos avances tecnológicos, pero también ensombrecida por la ausencia de un marco regulatorio integral.

Peligro de carrera armamentística en órbita

"Estados Unidos dispone de armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios", indicó un portavoz de la Fuerza Espacial estadounidense en un comunicado.

El ministerio chino de Relaciones Exteriores se opuso a la medida y advirtió contra la "militarización del espacio exterior, su transformación en un campo de batalla y una carrera armamentística en ese ámbito".

"Instamos a la parte estadounidense a que deje de ampliar sus capacidades militares y de prepararse para una guerra en el espacio exterior", declaró el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun.

El portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores Guo Jiakun defendió un uso pacífico del espacio ultraterrestre. Foto: EFE

Rusia, por su parte, pidió que el espacio permanezca "libre de cualquier arma". "Contamos con un amplio consenso internacional para seguir trabajando en pro de la completa desmilitarización del espacio", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Sistemas cinéticos y no cinéticos en el escenario militar

El comunicado estadounidense no ofreció detalles sobre qué armas han sido desplegadas en el espacio ni sobre cuántas hay. "El control espacial engloba las áreas de misión necesarias para disputar y controlar el dominio espacial, empleando medios cinéticos y no cinéticos para afectar las capacidades de un adversario", señaló el texto. "Estas capacidades pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos", agregó.

Los medios no cinéticos pueden incluir láseres destinados a cegar satélites o incluso interferencias electromagnéticas o cibernéticas contra sus enlaces de datos.

Para Estados Unidos, tanto Rusia como China, sus principales rivales geopolíticos, representan amenazas potenciales para sus intereses en el espacio.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

China "desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de una estrategia de modernización militar", según la Fuerza Espacial estadounidense.

Rusia, por su parte, "considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros", añadió.

India anunció en marzo de 2019 que había destruido un satélite en órbita baja mediante una prueba de misil, siguiendo los pasos de Rusia, China y Estados Unidos, y así demostró que se encontraba entre las potencias espaciales más avanzadas del mundo.

Durante décadas la principal preocupación fue la posible presencia de armas nucleares en el espacio. Sin embargo, las superpotencias y otros países firmaron en 1967 el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que prohíbe la colocación en órbita de armas de destrucción masiva.

Desde entonces, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado formas de combatir en el espacio fuera del alcance de ese tratado, entre ellas la posibilidad de atacar satélites rivales, esenciales para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.

AFP