Medio Oriente: hutíes lanzan una nueva andanada de ataques contra objetivos saudíes e Irán niega implicación

Los hutíes de Yemen lanzaron ayer una nueva andanada de ataques con misiles y drones contra objetivos militares de Arabia Saudita, mientras Irán negó cualquier participación en la reanudación de la guerra civil en el país. El grupo tomó la semana pasada el control de la costa yemení del Mar Rojo y del estrecho de Bab el Mandeb, que ha cobrado vital importancia desde que la guerra entre Estados Unidos e Irán asfixia el estrecho de Ormuz.

Los hutíes afirmaron haber lanzado decenas de drones y misiles contra la monarquía petrolera, lo que llevó a la Defensa Civil saudita a emitir breves alertas en las ciudades vecinas de Khamis Mushait y Abha. Luego, otros ataques con misiles de los hutíes en el oeste de Yemen dejaron ocho soldados muertos de las fuerzas del gobierno yemení, informaron a la AFP dos fuentes militares de la administración con sede en Adén. Riad respondió con medio centenar de ataques, según dijeron los hutíes.

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, dirigente del reino, recibió ayer en Yeda al jefe del Mando Central estadounidense (Centcom), el almirante Brad Cooper, para abordar “los últimos acontecimientos en la región”, según la agencia de prensa oficial saudí SPA.

Hoy martes viaja a Egipto para reunirse allí con su homólogo Abdel Fatah al Sisi, anunció la presidencia egipcia.

Guerra amplia

Bab el Mandeb se ha vuelto esencial para las exportaciones de petróleo sauditas debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz como parte de la guerra en Medio Oriente, pero los hutíes han declarado un bloqueo marítimo contra Riad. La reanudación de los combates en Yemen coincide con un apaciguamiento de la guerra regional.

El presidente Donald Trump afirmó una vez más ayer que estaba “abierto” a dialogar con Irán, para poner fin al conflicto. “La debilitada nación iraní quiere hacer un acuerdo, rápida y desesperadamente. Decidiré si Estados Unidos opta o no por comprometerse, una idea a la que seguimos abiertos”, declaró en su plataforma Truth Social.

Combatientes leales a las autoridades hutíes se reúnen durante un acto de reclutamiento en Saná. Foto: AFP

El lunes se pospuso una reunión prevista entre los Estados del Golfo e Irán sobre el futuro de Ormuz, y Teherán acusó a Riad de utilizar Yemen como “pretexto” para retrasar las conversaciones.

Teherán apoya desde hace mucho tiempo a los hutíes, a quienes considera parte de su “eje de resistencia” contra Israel, incluso con armas y tecnología. Pero los analistas discrepan sobre hasta qué punto la república islámica está detrás de la reanudación de los combates.

“Irán no interviene en los asuntos yemeníes”, declaró a periodistas el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai. La ofensiva hutí ha vuelto a disparar los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril.

Ahora la larga ruta a través del Canal de Suez y alrededor de África es la única segura para que el petróleo saudita llegue a los mercados asiáticos. AFP