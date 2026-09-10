Irán da señales de estar dispuesto a intensificar el conflicto ante la creciente presión estadounidense

Irán ha dado señales de estar dispuesto a intensificar su conflicto con Estados Unidos, y sus altos dirigentes han emitido advertencias cada vez más severas en los últimos días tras atacar por primera vez buques de guerra estadounidenses.

Los líderes del país están adoptando una postura más agresiva ante la creciente presión económica que enfrenta Irán y la preocupación por el debilitamiento de su control sobre el estrecho de Ormuz. El bloqueo estadounidense prácticamente imposibilita el transporte de petróleo iraní, su principal fuente de ingresos. En consecuencia, Irán considera la escalada como su principal arma contra Estados Unidos, según analistas, quienes advierten que los recientes enfrentamientos podrían desencadenar una guerra a gran escala.

El ejército estadounidense anunció el martes la destrucción de cinco petroleros iraníes en represalia por los intentos de ataque contra un buque de guerra de la Armada estadounidense. Por su parte, Irán afirmó haber lanzado ataques contra una base utilizada por las fuerzas estadounidenses en Jordania en respuesta. Los ataques se produjeron tres días después de que Irán realizara su primer intento conocido de atacar un buque militar estadounidense.

El domingo, Mohammed Bagher Qalibaf, principal negociador de Irán y presidente del Parlamento, declaró ante los legisladores que la era de las "respuestas proporcionadas" a los ataques estadounidenses había terminado. El jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, también anunció planes para imponer una "zona restringida" para la navegación en el Golfo Pérsico, que iría más allá de los esfuerzos del país por controlar el Estrecho de Ormuz.

Un vendedor empuja un carrito con su mercancía por una calle del mercado en Teherán. Foto: AFP

Irán ha resistido en gran medida la intensa campaña militar lanzada por Estados Unidos e Israel en febrero. Sin embargo, la guerra de desgaste de los últimos meses ha generado una amenaza económica que ahora está empujando al gobierno a intensificar su retórica y sus ataques.

El bloqueo naval estadounidense ha impedido a Teherán exportar gran parte de su petróleo, principal fuente de ingresos del país, agravando aún más una crisis económica ya de por sí prolongada. El martes, el gobierno aumentó algunos precios de la gasolina debido a la escasez de combustible, una medida que se prevé que agrave aún más la situación en un país que ya lucha contra la creciente inflación y el desempleo, y una moneda que se deprecia rápidamente.

Al mismo tiempo, las escoltas navales estadounidenses han permitido el paso de un pequeño número de petroleros por el estrecho de Ormuz, contrarrestando el cierre de la vía marítima por parte de Irán, lo que ha provocado un fuerte aumento en los precios mundiales del petróleo. El número de buques que logran cruzar es reducido y el esfuerzo resulta extremadamente costoso para Estados Unidos, pero ha impedido que los precios del petróleo sigan subiendo y ha mermado la capacidad de Irán para imponer sanciones económicas a Washington.

“¿Cómo se recupera el impulso? Intensificando la situación”, afirmó Farzan Sabet, analista de Irán en el Instituto de Estudios Superiores de Ginebra, un grupo de investigación. Según Sabet, Irán probablemente intentará intensificar la confrontación militar, al tiempo que busca evitar una guerra total. “Es sumamente perjudicial, pero al mismo tiempo, esperan que eleve los precios mundiales del petróleo o que se vuelva a cerrar completamente el estrecho de Ormuz”, añadió.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews. Foto: AFP

'Momento decisivo'

Altos funcionarios iraníes han declarado estar abiertos a negociar el regreso al frágil Memorando de Entendimiento que detuvo la guerra en abril y que tenía como objetivo dar paso a conversaciones sobre un acuerdo nuclear iraní. Pero el presidente Donald Trump ha dicho que no tiene ningún interés en negociar, prefiriendo mantener su estrategia de desgaste y asfixia económica a Irán.

Los dirigentes iraníes creen que ahora puede ser el mejor momento para subir la apuesta, antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, cuando una guerra impopular podría perjudicar a Trump y al Partido Republicano.

“Todo apunta a que estamos ante un momento decisivo”, afirmó Mohammad Ali Shabani, analista de Irán y editor del portal de noticias regional Amwaj.media. “No creo que los iraníes vayan a esperar hasta después de las elecciones para ser atacados si la diplomacia fracasa”.

La decisión de Irán de atacar dos buques de guerra estadounidenses con misiles balísticos supuso una escalada significativa, según Hamidreza Azizi, analista sénior sobre Irán en el International Crisis Group. Las fuerzas iraníes no habían hecho ningún esfuerzo serio por atacar buques de la armada estadounidense y parecían reacias a realizar ataques que pudieran causar numerosas bajas estadounidenses. "Obviamente, estos cálculos han cambiado", afirmó.

Los precios de la gasolina comienzan a subir de nuevo mientras el presidente Trump continúa sus ataques contra Irán. Foto: AFP

La decisión de Estados Unidos de tomar represalias atacando tres petroleros iraníes —y hundiendo uno de ellos— fue una muestra de la seriedad con la que Washington se tomó el ataque iraní. “Ambas partes están tratando de imponer sus límites y de hacer retroceder los límites de la otra parte lo máximo posible”, dijo Azizi.

También supuso un reconocimiento de la evolución de las capacidades militares de Irán. Antes de que comenzara la guerra, Estados Unidos no creía que Irán pudiera atacar con precisión las bases militares estadounidenses en la región, afirmó.

Sin embargo, en los últimos meses, Irán ha demostrado que sí puede hacerlo, como con el ataque a una base estadounidense en Jordania en julio, en el que murieron dos soldados estadounidenses. Irán podría llegar a ser igualmente hábil para atacar flotas navales, dijo Azizi.

Irán también ha hecho públicos sus esfuerzos por capturar y estudiar las armas de sus enemigos. El martes, la agencia estatal de noticias iraní IRNA anunció que las fuerzas navales de la poderosa Guardia Revolucionaria habían incautado un dron submarino estadounidense conocido como Dive-LD. Irán ya había logrado aplicar ingeniería inversa a armas ofrecidas por sus aliados o capturadas a sus enemigos.

El Comando Central de Estados Unidos declaró que el dron era un modelo antiguo que había sufrido un mal funcionamiento y que "no recogió datos confidenciales ni transportaba ningún equipo de sonar o radar clasificado".

Una chica está sentada frente a una librería de libros en inglés en Teherán. Foto: AFP

Crisis económica

Para los líderes iraníes, lo que han denominado una "guerra económica" estadounidense se ha convertido en un riesgo para la seguridad interna que les ha llevado a adoptar una postura más agresiva.

La creciente sensación de desesperación económica entre los iraníes podría desencadenar una nueva ola de protestas antigubernamentales. En diciembre pasado, una crisis monetaria provocó manifestaciones en todo el país, que las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia letal.

Los funcionarios iraníes están preocupados de que Israel pueda aprovechar cualquier descontento para apoyar a disidentes o una insurgencia, dijo Hadi Borhani, profesor de estudios israelíes y de Oriente Medio en la Universidad de Teherán.

Hizo referencia a las recientes declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y del primer ministro Benjamin Netanyahu, quienes afirmaron esta semana que “aún queda mucho por hacer. Me refiero, ante todo, al derrocamiento del régimen. El fin de este régimen en Irán está cerca”.

Unos hombres nadan en las aguas del Golfo mientras embarcaciones atraviesan el estrecho de Ormuz al fondo Foto: AFP

El gobierno iraní no quiere esperar a que Israel actúe.

“Creen que Irán debería cambiar la situación, posiblemente mediante una medida más perjudicial o agresiva que pueda aumentar la tensión regional”, dijo Borhani.

Algunos líderes iraníes también creen que ahora es un buen momento para actuar, ya que Trump volverá a la guerra después de las elecciones de mitad de mandato. El presidente se sentirá reivindicado por una victoria electoral inesperada o considerará que no tiene nada que perder al seguir su propia estrategia, según varios analistas.

Sin embargo, Sabet prevé que el empeoramiento de las condiciones económicas mundiales acabará obligando a la administración Trump a aliviar las tensiones. Erika Solomon - The New York Times