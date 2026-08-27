El portaaviones USS Theodore Roosevelt viajará en las próximas semanas a Medio Oriente, según afirmó CNN en base a fuentes del gobierno de Estados Unidos. La embarcación cuenta con 5.000 soldados y está planeado que se quede siete meses en el lugar.

La noticia llega en un contexto en el que el personal de la marina estadounidense se encuentra haciendo un sobreesfuerzo entre compromisos globales y bélicos. El miércoles el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la "fuerza financiera" de EE.UU. los llevará a una "gran victoria" y agregó que no cree que el líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, este muerto.

"Creo que está gravemente herido, pero no creo que esté muerto", afirmó.

Buque petrolero fue atacado en el estrecho de Ormuz

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de que un buque petrolero fue impactado en el estrecho de Ormuz por un proyectil desconocido, sin causar víctimas en la zona, uno de los escenarios de la guerra entre Irán y Estados Unidos.

En su página web, la agencia marítima cita a autoridades locales, según las cuales "un buque tanque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en la embarcación que ya ha sido extinguido".

"Se informa que toda la tripulación está a salvo y localizada, y no se ha reportado impacto ambiental. Las autoridades están investigando", dice el breve reporte.

Buques de carga fondeando cerca del estrecho de Ormuz, frente a los Emiratos Árabes Unidos, en Jor Fakkan. Foto: AFP

Es el primer incidente reportado por la UKMTO directamente en Ormuz desde el 18 de agosto, cuando informó del ataque a un buque granelero, impactado también por un proyectil desconocido cuando transitada por el estrecho, por el que en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo mundial.

El ataque en el estratégico estrecho de Ormuz se produce en medio de acercamientos diplomáticos que buscan desatascar las negociaciones entre Teherán y Washington, cuyo conflicto cumple seis meses esta semana.

Teherán insiste en que no reabrirá la importante vía marítima hasta que EE. UU. cumpla con los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio y se niega a negociar hasta entonces, al menos en público, con un tono de desafío ante Washington.

Con información de Agencia EFE