La advertencia de Trump a 25 años del 11S: EE.UU. usará "todo su poder" para impedir otro ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes durante un acto conmemorativo por el 25 aniversario del 11S su país utilizará todo su poder para evitar que ocurra una tragedia similar. En el mismo discurso, el mandatario recordó el conflicto de la guerra con Irán y enfatizó que la nación del Medio Oriente no conseguirá desarrollar armamento nuclear.

"Nadie podría siquiera imaginar que algo así pueda volver a suceder, y vamos a usar todo nuestro poder para asegurarnos de que no ocurra", declaró el mandatario durante el encuentro conmemorativo frente a la sede gubernamental en Washington.

El recuerdo de las víctimas y el conflicto internacional

El mandatario definió aquel evento trágico como "un día como ningún otro". "Nunca olvidaremos a quienes perdimos y nunca olvidaremos a los héroes inmortales del 11 de setiembre de 2001. Y les diré que ahora mismo estamos luchando porque hay una nación que quería un arma nuclear. Irán no tendrá un arma nuclear", expresó de forma categórica.

Gente corriendo tras el impacto a las Torres Gemelas el 11 de setiembre de 2001 Foto: Archivo/AP/SUZANNE PLUNKETT

La conmemoración fue organizada por la fundación Tunnel to Towers, una entidad dedicada a prestar apoyo financiero y social a las familias de los efectivos policiales, militares y bomberos fallecidos tras intervenir durante los ataques del 11 de setiembre. El evento se desarrolló en La Elipse, el área verde situada junto a la residencia presidencial, donde las autoridades colocaron una viga de acero rescatada de las ruinas de una de las Torres Gemelas neoyorquinas.

Memorias de Nueva York y cambio de escenario

Durante su intervención, el jefe de Estado evocó su experiencia personal como desarrollador inmobiliario en la ciudad de Nueva York durante el año 2001. Recordó cómo observó por la ventana lo que parecía "una mañana hermosa", antes de enterarse por las noticias del impacto de los aviones. "El mundo ha cambiado para siempre", explicó sobre el pensamiento que cruzó su mente en ese instante.

El atentado a las Torres Gemelas. Foto: Archivo/AP/MARTY LEDERHANDLER

Asimismo, Trump hizo referencia al caso particular de su secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien salvó su vida aquel día al demorarse para acompañar a su hijo a la escuela, lo que le impidió llegar a tiempo a su oficina en el World Trade Center.

A diferencia de otros actos tradicionales en la Zona Cero de Manhattan, la agenda oficial del presidente prevé que la ceremonia central de conmemoración se realice desde el memorial ubicado en las instalaciones del Pentágono. Fuentes periodísticas locales señalaron que el cambio de localización respondería a la restricción de discursos políticos en el predio de las Torres Gemelas, una versión que la oficina de prensa del Ejecutivo desmintió.

Con información de EFE