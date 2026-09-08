¿Qué le ocurrió al avión de carga de Amazon? Una posible hipótesis y lo que se sabe sobre las víctimas

Menos de 24 horas después de que un vuelo de carga de Amazon Prime Air se saliera de la pista y se estrellara al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, dejando al menos cinco muertos y otros cinco heridos, las autoridades locales seguían intentando determinar la causa del accidente este lunes.

El vuelo 7598 de Prime Air se desvió de la pista diagonal del aeropuerto poco antes de las 14:00 hora local (15:00 hora de Uruguay) e impactó contra varios vehículos en tierra, según informaron las autoridades durante una conferencia de prensa celebrada el domingo por la tarde.

Cinco personas resultaron heridas en el accidente, tres de ellas de gravedad, según informó el jefe de bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah. Al menos dos personas quedaron atrapadas en vehículos impactados por la aeronave, y el piloto y el copiloto quedaron atrapados dentro del avión tras el impacto, añadió.

Las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos, aunque representantes del departamento de bomberos han declarado que varias de las víctimas se encontraban en el suelo.

Los investigadores continúan trabajando para determinar qué causó el accidente de un avión de carga de Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: JOE RAEDLE/AFP fotos

Más de 60 equipos de rescate y aproximadamente 200 profesionales fueron movilizados al lugar, informó el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade en un comunicado. El departamento también informó que una víctima quedó atrapada bajo un auto y necesitó ser rescatada por un equipo especializado de rescate técnico.

A última hora de la tarde del domingo, los equipos de emergencia seguían trabajando para contener una fuga de combustible de la aeronave, informó Jadallah. El jefe de bomberos declaró al Miami Herald que se trataba de una operación de búsqueda, rescate, extracción y control de incendios complicada, y recalcó que era una "situación muy compleja".

WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp — BNO News (@BNONews) September 6, 2026

Lo que se sabe hasta ahora del accidente del Amazon Prime Air

Según la prensa local, mientras el incendio provocado por el accidente elevaba columnas de humo negro al aire, se escuchó a un bombero decir a sus compañeros por radio: "¡El avión está en llamas! ¡El avión está en llamas! ¡Vamos, chicos!".

El lunes, los investigadores federales seguían trabajando para determinar la causa de que la aeronave se desviara de su ruta. Hasta el momento, no hay información nueva sobre el estado de los heridos ni sobre la identidad de los fallecidos.

La aeronave, que despegó de San Juan, Puerto Rico, era un carguero Boeing 767-300 de 32 años de antigüedad; según el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24, el avión había operado previamente como aeronave de pasajeros para varias aerolíneas entre 1994 y 2015.

La aerolínea de carga 21 Air operó la aeronave para Amazon, según informó un portavoz de Amazon en un comunicado.

"Estamos consternados por el accidente ocurrido hoy en Miami con una de nuestras aeronaves", declaró 21 Air en su página web. "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida", añadió la compañía.

Las fotos del accidente mostraban el avión apoyado sobre su fuselaje, con la cola levantada. En el lado derecho de la aeronave se apreciaban lo que parecían ser marcas de quemaduras. Flightradar24 indicó que el avión viajaba a 207 km/h cuando se salió de la pista.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), el organismo responsable de investigar los accidentes de aviación civil en Estados Unidos, informó que envió un equipo encabezado por su presidenta, Jennifer Homendy, para investigar el accidente. En la entrevista, afirmó que las cajas negras del avión han sido recuperadas y serán analizadas.

"Logramos recuperar la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina", afirmó. En ese momento, también proporcionó información sobre los fallecidos. Las cinco víctimas viajaban en una camioneta que transportaba a siete personas de una empresa de limpieza y que fue impactada en las inmediaciones del aeropuerto. Otro vehículo, un todoterreno, también resultó dañado.

Amazon aún está recabando detalles sobre el incidente, según declaró la portavoz de la compañía, Kelly Nantel. "Estamos colaborando estrechamente con las autoridades y agencias locales para comprender exactamente lo sucedido", declaró la portavoz. "En este momento, nuestra máxima prioridad es la seguridad, el bienestar y la atención de todos los implicados", añadió.

Boeing y 21 Air también declararon que cooperarían con las investigaciones gubernamentales sobre el accidente.

Hipótesis analizadas

Los expertos indicaron que entre los factores que probablemente considerarán los investigadores está si la aeronave recorrió una distancia excesiva antes de aterrizar. Normalmente, la zona de aterrizaje se ubica dentro de los primeros 914 metros de la pista.

Se ve un avión de carga de Prime Air después de que se saliera de la pista y chocara contra varios autos el día anterior en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Miami, Florida. Foto: CHANDAN KHANNA/AFP fotos

Los expertos en aviación han indicado que los investigadores intentarán determinar con exactitud dónde aterrizó el avión y, si fue fuera de la zona de aterrizaje designada, por qué los pilotos no abortaron el aterrizaje e intentaron una nueva aproximación.

Los investigadores también examinarán la velocidad y el frenado de la aeronave, las condiciones meteorológicas y del viento, el estado mecánico de la aeronave y otros factores que puedan haber contribuido a la fatal salida de pista.

El experto en seguridad aérea Steve Arroyo explicó a la AP que si el avión hubiera sobrepasado esa zona, debería haber abortado el aterrizaje y haber realizado una nueva aproximación para intentarlo de nuevo.

Mary Schiavo, piloto y ex inspectora general del Departamento de Transporte, señaló que un vídeo publicado en internet muestra el avión de Amazon "flotando" sobre la pista durante un período prolongado sin elevar el morro para forzar el tren de aterrizaje principal a tocar el suelo.

En ese momento no llovía, pero se acercaban nubes de tormenta oscuras y se habían reportado fuertes vientos. Schiavo señaló que un viento de cola pudo haber contribuido a que la aeronave patinara una mayor distancia en la pista.

"Un viento de cola sin duda agravaría los problemas si ya se hubiera perdido una buena parte de la pista por no haber aterrizado inmediatamente", afirmó Schiavo.

El aeropuerto de Miami carece de sistemas de frenado de emergencia —que, según la FAA, se han instalado en más de 120 aeropuertos en todo el país— diseñados para detener de forma segura las aeronaves que se salen de la pista. La FAA estima que estas zonas de material ligero y deformable, ubicadas en los extremos de las pistas, han ayudado a salvar al menos 497 vidas a bordo de aeronaves que se salieron de los límites de la pista.

Las imágenes del accidente mostraron el avión de Prime Air detenido junto a una carretera, cerca de dos camiones. La aeronave parecía estar apoyada sobre su fuselaje y permaneció prácticamente intacta, a pesar del incendio.

Se pueden ver vehículos dañados en el Aeropuerto Internacional de Miami después de que un avión de carga de Amazon se estrellara contra ellos. Foto: JOE RAEDLE/AFP fotos

Más de 160 vuelos fueron cancelados y casi 325 sufrieron retrasos hasta la noche del domingo, según FlightAware, un sitio web que monitorea las interrupciones en los vuelos. Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Orlando, ubicado a más de 320 km al norte de Miami, informaron que algunos vuelos fueron desviados allí.

El incidente del domingo no es el primer accidente mortal que involucra una aeronave de Amazon Prime Air. En febrero de 2019, el vuelo 3591 de Atlas Air, un Boeing 767-300 de carga que operaba para Amazon Prime Air en la ruta Miami-Houston, entró en un descenso rápido y se estrelló en Trinity Bay, Texas. Las tres personas a bordo fallecieron.

O Globo/GDA