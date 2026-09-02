Donald Trump propone cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por "estrecho de Trump"

El presidente estadounidense, Donald Trump, propuso este miércoles cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por "estrecho de Trump", en momentos en que ese paso marítimo se encuentra en el centro del conflicto de Medio Oriente.

"Ahora que ya lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿¿¿podríamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por ESTRECHO DE TRUMP??? Como la propia América, (ese nombre) será más 'sexy' que nunca", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

La sugerencia llega después de órdenes que firmó el presidente el mes pasado para cambiar el nombre del lago Ontario a "Lago América", con el antecedente de haber modificado "golfo de México" por "golfo de América".

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es una de las rutas de transporte de energía más importantes del mundo. Trump ha afirmado repetidamente que Estados Unidos lo controla, una afirmación que Irán refuta.

Banderas iraníes ondean a lo largo del paseo marítimo de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: AFP

La situación en Medio Oriente hoy

Irán amenazó este miércoles con una "nueva estrategia" y multiplicó las represalias en el Golfo y más allá, en respuesta a bombardeos estadounidenses, en la mayor escalada del conflicto en semanas.

Los Guardianes de la Revolución anunciaron ataques contra bases norteamericanas en Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y la región autónoma iraquí del Kurdistán.

Teherán advirtió asimismo que aplicará una "nueva estrategia".

"Pronto verán que la nueva estrategia de Irán en el campo de batalla, en la diplomacia y en la confrontación del bloqueo económico, hará pedazos sus cimientos", publicó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai, en X.

Trump había advertido horas antes de golpes "mucho más duros" si Irán respondía a la ofensiva estadounidense que, según el ejército iraní y los medios estatales, causó 18 muertos.