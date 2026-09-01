Estados Unidos e Irán reanudan ataques cruzados y Trump lanza advertencia: los golpearemos “con fuerza”

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó ayer lunes con golpear a Irán “con fuerza” después de que ambos países reanudaran sus ataques cruzados.

Seis meses después del inicio del conflicto, que comenzó con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, Irán mantiene un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Washington, de su lado, persiste en un cerco contra puertos iraníes.

El domingo, Estados Unidos anunció que atacó una isla iraní en dicho estrecho, a lo que Irán respondió bombardeando objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente.

Este intercambio de ataques, el primero de este tipo en un mes, hizo temer una intensificación de las hostilidades. Tras el anuncio, el precio del barril de Brent rebotó y cotizó por encima de los 90 dólares.

Ejército iraní. Extienden acciones contra Estados Unidos apelando a la ciudadanía para que actúen activamente durante la guerra. Foto: AFP fotos

El presidente estadounidense prometió responder. “Vamos a golpearlos con fuerza”, dijo Trump, según un periodista de Fox News que afirmó haber hablado brevemente con él. Washington indicó que había dirigido sus ataques contra lanzacohetes iraníes situados en la isla de Larak para impedir que Teherán colocara minas en Ormuz.

Irán respondió con ataques contra Jordania y Emiratos Árabes Unidos, que apuntaron, según Teherán, contra fuerzas estadounidenses.

Sin embargo, el presidente Pezeshkian abogó por el diálogo. “Seguimos esforzándonos por encontrar un camino de acuerdo y comprensión, y consideramos que continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región”, declaró el presidente iraní antes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán.

El ataque de Estados Unidos contra Larak causó tres muertos y varios heridos, según medios oficiales. Los influyentes Guardianes de la Revolución iraní anunciaron que respondieron lanzando misiles balísticos contra dos bases aéreas militares estadounidenses en Jordania, aliada de Washington, causando “graves daños”. El ejército jordano dijo que había interceptado ocho misiles, sin precisar su procedencia.

Bombardeos. Lanzamientos de EE.UU. contra la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz, son los primeros contra Irán desde fines de julio. Foto: AFP

Irán también señaló que atacó a personal militar estadounidense en una base aérea en Emiratos Árabes Unidos utilizando “decenas de drones”, según la televisión estatal. Emiratos, en tanto, aseguró haber “respondido” a un dron procedente de Irán.

Ayer el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que Estados Unidos mantendrá la presión económica sobre Irán al inicio de una reunión de ministros de Finanzas del G20 en Asheville, Carolina del Norte. “Vamos a seguir ejerciendo presión”, afirmó. AFP