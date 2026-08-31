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Precio del petróleo supera los 90 dólares tras ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos

La nueva escalada en Medio Oriente impactó en el precio del barril de Brent, que trepó hasta los 91 dólares, un 1,93 % más caro que al cierre del viernes.

El País
El País
31/08/2026, 10:37
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Las acciones de Wall Street se hundieron en las primeras operaciones del 3 de abril.
Hombre corriendo en la bolsa de Wall Street.
Foto: AFP

Los últimos ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos provocaron el repunte del precio del crudo, que alcanza los 91 dólares durante la mañana de este lunes.

A las 07:30, hora de Uruguay, la Bolsa de Milán subía un 0,17 % y el IBEX 35, un 0,13 %, evitando las pérdidas que tanto CAC 40 de París (-0,1 %) como el DAX alemán (-0,86 %) registraban, mientras Londres cierra este lunes por festivo.

Las bolsas europeas cotizan mixtas con el crudo y los bonos al alza pendientes de Irán
Las bolsas europeas cotizan mixtas con el crudo y los bonos al alza pendientes de Irán
Foto: Altea Tejido/EFE.

En el caso del índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las 50 empresas más importantes de la zona euro, su valor bajaba un 0,39 % hasta los 6.460,23 enteros.

Por ámbitos, el sector energético (0,64 %) y el químico (0,35 %) lideran los avances, mientras que las compañías de relacionadas con el Real Estate (-0,85 %) y el tecnológico (-0,81 %) se decantaban por las pérdidas.

Iraníes pasan junto a una pancarta que muestra la imagen del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la plaza Valiasr de Teherán.
Iraníes pasan junto a una pancarta que muestra la imagen del fallecido líder supremo el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán.
Foto: AFP

En Asia, sus parqués cerraron con la caída del 0,14 % por parte del Nikkei japonés, y 0,07 % del Hang Seng, frente a la subida del Kospi (0,46 %), del CSI 300 chino (0,35 %).

A esa hora, los futuros en Wall Street adelantaban caídas: el Dow Jones y el S&P 500 cederían un 0,17 %, mientras que las pérdidas serían menores para el Nasdaq, del 0,09 %.

Sube el precio del barril de Brent

El cruce de ataques entre Estados Unidos, Irán y algunos países de la región elevan el precio del barril de brent, de referencia en Europa, por encima de los 91 dólares, un 1,93 % más caro que al cierre del viernes.

En el caso del petróleo intermedio de Texas, referente para el mercado estadounidense, este subía un 3,45 % y el barril se negociaba en los 86,28 dólares.

Yacimiento de petroleo y gas
Empleados de la Basra Oil Company trabajan en el yacimiento de petróleo y gas de Nahr Bin Umar, de Basora, Irak.
Foto: AFP

El megavatio hora de gas natural se encarecía hasta los 69,408 dólares, un 4,68 % más caro que al cierre de la semana pasada en el mercado holandés.

La subida de las materias primas energéticas presiona el rendimiento de los bonos soberanos, que en el caso de la deuda alemana a 10 años, la referencia, subía al 3,08 %, mientras que la española alcanzaba el 3,758 %.

El oro retrocedía hasta los 4.448,4 dólares (-0,15 %) y la plata repuntaba por encima de los 67 dólares, un 1 % más.

El bitcoin bajaba un 0,27 % y el activo digital se cambiaba a 78.377 dólares.

Agencia EFE

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