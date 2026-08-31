Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra una isla iraní, que son los primeros desde fines de julio

Estados Unidos llevó a cabo ayer domingo ataques en la isla iraní de Larak, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz, dijo el Comando Central estadounidense (Centcom). Se trata de los primeros bombardeos contra Irán desde finales de julio.

“Más temprano en el día, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak”, donde “se había observado a Guardias de la Revolución Islámica prepararse para lanzar cohetes con minas navales”, dijo Tim Hawkins, portavoz del Centcom, en un comunicado. Estos ataques se producen tras semanas en las que las hostilidades habían perdido intensidad.

La administración Trump había privilegiado la “guerra económica” frente a los bombardeos sobre Irán. Sin embargo, hubo intercambios esporádicos de disparos en la región, sobre todo en y alrededor del estrecho de Ormuz.

Este estratégico paso marítimo, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está bloqueado por Teherán desde el comienzo del conflicto, desencadenado el 28 de febrero por ataques israelo?estadounidenses contra Irán.

Estados Unidos lleva a cabo, en particular, un bloqueo de los puertos iraníes. “La semana pasada, el Centcom terminó el desminado de las rutas de navegación internacionales del estrecho”, agregó Hawkins.

“Las fuerzas estadounidenses vigilan de cerca la zona y siguen preparadas para proteger la libre circulación de los intercambios comerciales en esta vía marítima esencial”, añadió.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución informaron que los ataques estadounidenses llevados a cabo en la isla iraní de Larak, dejaron “muertos y heridos” y advirtieron que habrá “represalias” en respuesta a esta “agresión”.

Según Estados Unidos, estos ataques alcanzaron dos lanzadores iraníes en la isla, donde “se había observado a Guardianes de la Revolución Islámica prepararse para lanzar cohetes cargados con minas navales”.

"Enemigos del islam" Llamado de unión a países musulmanes El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, llamó a los países musulmanes a unirse contra Estados Unidos e Israel, en un mensaje escrito divulgado ayer domingo, seis meses después del inicio de la guerra en Oriente Medio. Jamenei, que sucedió a su padre, Ali Jamenei, asesinado el primer día de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, el 28 de febrero, no ha reaparecido en público desde entonces y las autoridades no han difundido imágenes ni grabaciones recientes de su voz. “La solución a los problemas de la Umma (comunidad musulmana) reside en la unidad de palabra, la amistad y la cooperación en el camino del bien”, declaró el ayatolá, en un mensaje publicado en su sitio web oficial. “Quienquiera que sea, ocupe el cargo que ocupe, haga lo que haga que provoque división entre los musulmanes y cree conflictos dentro de la comunidad musulmana, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, habrá servido a los objetivos de los enemigos del islam”, añadió. Por eso, llamó a los dirigentes de los países de la región a “reconocer al verdadero enemigo, comprender su plan y combatirlo”, e identificó a Estados Unidos e Israel como enemigos de todos, y no solo de Irán. En respuesta a la ofensiva de EE.UU. e Israel, Irán ha atacado instalaciones militares estadounidenses en países aliados de Washington en la región, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Catar y Baréin. AFP

Condiciones

Irán afirmó ayer que el acuerdo alcanzado con Omán para la reapertura conjunta del estrecho de Ormuz no se producirá hasta que Estados Unidos cumpla con los compromisos adquiridos en el Memorando de Entendimiento.

“La República Islámica ha llegado a un acuerdo con Omán sobre las condiciones para el tránsito por el estrecho de Ormuz”, dijo el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, en unas declaraciones recogidas por IRNA.

“Sin embargo, este acuerdo no entrará automáticamente en la fase de aplicación, ya que su aplicación está condicionada al cumplimiento de los compromisos por la otra parte, concretamente Estados Unidos”, añadió el político.

Garibabadi aseguró que si Estados Unidos no cumple con las condiciones de Teherán, “Irán no tiene prisa por abrir el estrecho y mantendrá sus medidas defensivas”.

Irán y Omán han alcanzado un acuerdo para el establecimiento de un corredor para el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y su gestión por parte de los dos países, pero no habían informado hasta ahora de que depende de que Estados Unidos acepte las condiciones del país persa.

Esas condiciones son las que se acordaron en el Memorando de Entendimiento firmado por Teherán y Washington en junio y que incluyen el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, el levantamiento del cerco estadounidense a los puertos y buques iraníes y el fin de las sanciones contra la República Islámica.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes que está dañando a la economía del país persa. La República Islámica además insiste en cobrar tasas por servicios de navegación.

Con información de EFE y AFP