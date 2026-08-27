Tras el Golfo de México, Donald Trump rebautiza el Lago Ontario como "Lago de América" e irrita a Canadá

Donald Trump, inmerso en una confrontación diplomática con Canadá, firmó este jueves una orden ejecutiva por la que cambia "inmediatamente" el nombre del Lago Ontario, ubicado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, a "Lago de América". "Tenemos un golfo y tenemos un lago. Solo nos falta un océano", comentó el presidente estadounidense, quien ya había ordenado cambiar el nombre del Golfo de México a "Golfo de América".

El republicano firmó el decreto desde la Casa Blanca, una orden que se produce en medio de la guerra comercial entre la mayor economía del mundo y su vecino del norte.

"Los funcionarios canadienses nos han tratado muy mal. Son gente desagradable", señaló Trump. El mandatario dijo que la idea de cambiar el nombre "era algo en lo que había estado pensando desde hace tiempo".

"Como saben, teníamos algo llamado el Golfo de México, lo cambiamos y ahora es de forma muy rutinaria el Golfo de América", agregó.

Trump señaló que quizás ahora tenga que cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico. "Quizás cambiemos ambos", apuntó.

Sobre Canadá, Trump insistió en cuestionar a sus gobernantes, "no creo que sus representantes hagan un trabajo adecuado", y volvió a amenazar con imponer aranceles.

"Vamos a imponer aranceles a sus automóviles que llegan en cantidades considerables, porque queremos fabricar los coches aquí. Ellos pueden fabricar sus propios coches si quieren, y pueden seguir fabricándolos para Canadá. Pero no queremos que fabriquen coches para los Estados Unidos de América. Es muy sencillo. Lo mismo ocurre con muchos otros productos", explicó.

El presidente estadounidense Donald Trump firma una orden ejecutiva que busca cambiar el nombre del lago Ontario a lago América. Foto: AFP

Además, y en línea con la ofensiva contra Canadá de los últimos días, Trump insistió en que el país norteamericano "se ha estado aprovechando de Estados Unidos en materia comercial desde hace mucho tiempo, lamentablemente".

Y a la cuestión económica añadió la militar al señalar que "defendemos a Canadá gratis. No recibimos nada a cambio. No nos pagan por defender a Canadá, pero lo hacemos, y ellos lo saben".

Trump acabó su intervención sobre este asunto con un "queremos mucho al pueblo de Canadá", tras haber asegurado que "de promedio, durante los últimos 15 años, hemos perdido 60.000 millones de dólares anuales cargando con Canadá. Así que simplemente ya no podemos hacerlo".

Con información de EFE y AFP