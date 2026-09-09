Doce países de Europa sancionan comercio con colonias israelíes: denuncian “aumento de agresiones” a palestinos

Doce países, incluyendo España, Francia y Reino Unido, anunciaron ayer martes que sancionarán el comercio de bienes con asentamientos “ilegales” de Israel en Cisjordania, en protesta por la violencia de los colonos contra los palestinos y la expansión de esas comunidades.

Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia también aplicarán medidas contra el comercio con esos asentamientos, indicaron los ministros de Relaciones Exteriores de los doce países en una declaración conjunta.

Las medidas provocaron una airada reacción de Israel, que respondió de inmediato con represalias dirigidas contra Londres. La decisión de las doce naciones llega tras varias semanas de intensificación de los ataques de colonos israelíes contra localidades palestinas en Cisjordania, una situación que ha levantado una amplia reacción internacional.

Irlanda y España ya tomaron medidas contra el comercio con las colonias israelíes, y ante la falta de una decisión similar a nivel de la Unión Europea, primer socio comercial de Israel, otros países como Francia decidieron pasar a la acción a nivel nacional.

Los doce ministros estimaron que “las acciones del gobierno de Israel en Cisjordania están socavando la posibilidad de una solución de dos Estados”, en referencia a un plan según el cual dos Estados -uno israelí y otro palestino- vivirían pacíficamente uno al lado del otro.

“Una solución de dos Estados al conflicto israelo-palestino es fundamental para la paz, la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente y más allá”, afirmaron el presidente francés, Emmanuel Macron; el jefe del Ejecutivo británico, Andy Burnham, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

“La situación se está deteriorando rápidamente en un contexto de niveles sin precedentes de violencia de colonos y expansión de los asentamientos”, advirtieron los doce países.

Una excavadora israelí trabaja cerca del asentamiento israelí de Migdalim, próximo a la localidad palestina de Qusra. Foto: AFP

Entre los proyectos señalados figura el plan de asentamiento E1, aprobado por Israel el año pasado tras décadas congelado, que prevé la construcción de 1.200 viviendas en Cisjordania y aislaría aún más Jerusalén Este del resto del territorio.

Durante una intervención ante el Parlamento británico, el ministro de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, acusó al gobierno israelí de hacer la “vista gorda” ante la “limpieza étnica” perpetrada por colonos israelíes.

“Puedo anunciar hoy que vamos a instaurar una prohibición de importación de productos procedentes de asentamientos ilegales situados en los territorios ocupados”, añadió Miliband.

Apenas unas horas después, Israel ordenó el cierre del consulado británico en Jerusalén y prohibió la entrada al país de 12 ciudadanos británicos, entre ellos legisladores del gobernante Partido Laborista.

Además, Israel expulsará a diplomáticos británicos destacados en un centro encargado de supervisar el alto al fuego en Gaza mediado por Estados Unidos y bloqueará los programas británicos de formación de fuerzas de la Autoridad Palestina. “Las acusaciones formuladas hoy por el ministro de Relaciones Exteriores británico ante el Parlamento son falsas”, reaccionó el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar.

En un comunicado publicado en X, el canciller francés, Jean-Noël Barrot, dijo que Francia “pondrá fin al comercio con las colonias israelíes en Palestina (...) porque Cisjordania está al borde de la explosión”.

Estudiantes palestinos cruzan una puertas erigidas a la entrada de la localidad de Qusra, en Cisjordania, bajo ocupación israelí. Foto: AFP

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, calificó la iniciativa británica de “discriminación” contra Israel y “contra el pueblo judío”. Más tarde, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington no se sumará a las nuevas sanciones porque no desea “desestabilizar” Cisjordania.

En Cisjordania viven unos tres millones de palestinos junto a más de 500.000 israelíes instalados en asentamientos, sin contar Jerusalén Este.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido continuar con la expansión de los asentamientos en Cisjordania pese a la creciente presión internacional. EFE, AFP