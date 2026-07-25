Confuso incidente en Cisjordania: operación antiterrorista de Israel en foco de tensiones entre colonos y palestinos

El ejército israelí anunció ayer viernes que prepara una amplia operación en Cisjordania tras un episodio de violencia que se saldó con dos israelíes y cuatro palestinos muertos.

“Tras el ataque terrorista ocurrido hoy más temprano en la zona de Tel, los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) se están preparando para una amplia actividad operativa antiterrorista en el sector”, informó el ejército.

El ejército israelí informó haber desplegado tropas tras recibir reportes de un ataque contra civiles israelíes cerca de Havat Gilad.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su gobierno acelerará “la legalización de los asentamientos agrícolas y el establecimiento de otros nuevos” en Cisjordania.

Soldados israelíes rodean el Hospital Especializado de Nablus, donde presuntamente detuvieron a un hombre herido. Foto: AFP

Las medidas anunciadas por el mandatario y el ministro de Defensa, Israel Katz, también incluyen operaciones en pueblos palestinos sospechosos de albergar combatientes.

“Estamos persiguiendo a cada uno de los terroristas involucrados en el ataque”, declaró el jefe del ejército, el teniente general Eyal Zamir, quien se desplazó a Tel.

El mando militar suspendió los permisos de los soldados en Cisjordania y consolidó sus fuerzas en la región.

La violencia en Cisjordania se ha intensificado fuertemente desde el comienzo de la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Más de 500.000 israelíes viven en colonias en Cisjordania, junto a unos tres millones de palestinos.

Inicialmente, la versión militar mencionó un ataque contra excursionistas israelíes, para luego informar de un “violento enfrentamiento” entre decenas de palestinos e israelíes.

Según un funcionario castrense, un equipo de seguridad civil del asentamiento y soldados israelíes acudieron al lugar, donde se produjo un intercambio de disparos “entre ambas partes”.

Un palestino quitó el arma a uno de los colonos que había acudido en refuerzo, matando a uno de ellos, un hombre de unos 30 años.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en el Día del Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto. Foto: EFE

Según el ejército, un segundo israelí, un agente de seguridad de la defensa local de 32 años, fue asesinado.

Por su parte, el Ministerio de Salud palestino informó la muerte de cuatro palestinos en la localidad de Tel, vecina del asentamiento, donde otras cuatro personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad.

El ejército israelí anunció la detención en el hospital de Naplusa de dos hombres acusados de haber participado en el incidente.

Nuevos enfrentamientos fueron reportados en localidades vecinas a Tel, en el norte de Cisjordania.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, figura de la extrema derecha, instó al ejército a actuar “con mano de hierro”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió una “acción contundente” contra los terroristas palestinos. Netanyahu se reunió con su gabinete -incluido el ministro de Defensa, Israel Katz- y dio instrucciones a las FDI para que endurezcan aún más sus políticas contras aldeas que definió como “focos de terrorismo”. Allí, realizarán operaciones para la confiscación de armas y les revocarán permisos de trabajo para operar en asentamientos israelíes de Cisjordania, algo que ya ocurría tras los brutales ataques del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre de 2023.

“El primer ministro y el ministro de Defensa hacen hincapié en que se debe permitir a las fuerzas de seguridad actuar con libertad y con toda la fuerza necesaria contra el terrorismo”, culmina el comunicado difundido por la oficina de Netanyahu.

Este incidente en Cisjordania se da cuando Netanyahu está a pocos días de viajar a Washington para reunirse el martes con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en el marco de un agravamiento de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El viaje a Estados Unidos se producirá “por invitación del presidente Trump”, informó la oficina de Netanyahu, que no ha especificado cuántos días durará, e incluirá la asistencia del primer ministro israelí también el martes al funeral del senador republicano Lindsey Graham, a quien el comunicado oficial de la visita define como un “amigo de Israel”.