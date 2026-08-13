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El País Mundo

Israel envía tropas a Cisjordania luego de que el embajador de EE.UU. denunciara acoso de colonos a palestinos

Mike Huckabee describió como un "horrible acto de terror" el "acoso" a varias viviendas palestinas en el pueblo Qusra, cerca de Naplusa, cercadas por colonos israelíes.

El País
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13/08/2026, 15:27
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Soldados israelíes patrullan una calle durante una operación en la aldea de Qusra, al sur de Nablus, en Cisjordania.
Soldados israelíes patrullan una calle durante una operación en la aldea de Qusra, al sur de Nablus, en Cisjordania.
Foto: AFP

Israel envió tropas este jueves a un pueblo de Cisjordania, donde un grupo de colonos rodearon casas palestinas, lo que llevó al embajador de Estados Unidos a denunciar un "acto terrorista" en una declaración de tono inusualmente elevado. Desde el domingo, colonos israelíes mantienen cercadas varias viviendas palestinas en Qusra, cerca de Naplusa, en el norte de Cisjordania.

El embajador estadounidense, Mike Huckabee, aseguró que la embajada de Estados Unidos en Israel está "muy involucrada" con la situación. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la policía de Israel han acudido a nuestra solicitud para retirar a los terroristas israelíes que están haciendo esto. Las acciones de aquellos que están haciendo esto en la casa de esta familia son criminales", denunció.

"Las acciones de quienes perpetraron este horrible acto de terror, cuyo objetivo era intimidar y acosar a esta familia, son repugnantes. No hay excusa para semejante comportamiento brutal", dijo. Desmintió, además, que al cuerpo diplomático estadounidense en Israel no le importara la situación o "no estuviera haciendo algo al respecto".

Entre las propiedades afectadas figura la de un ciudadano estadounidense.

En paralelo, las autoridades israelíes inauguraron oficialmente una colonia en otra zona del territorio, más de 20 años después de que fuera desmantelada. Los residentes aseguran que han quedado aislados y sin acceso a alimentos ni a otros suministros básicos.

El ejército israelí desplegó tropas en la región "para proteger a los habitantes y mantener la seguridad", según un comunicado.

El miércoles, ya había enviado tropas a la zona y retiró una tienda de campaña instalada por los colonos, además de arrestar a un israelí, según un comunicado.

Soldados israelíes patrullan una calle durante una operación en la aldea de Qusra, al sur de Nablus, en Cisjordania
Soldados israelíes patrullan una calle durante una operación en la aldea de Qusra, al sur de Nablus, en Cisjordania.
Foto: AFP

Las declaraciones de Huckabee resultan especialmente llamativas, ya que el embajador, pastor evangélico y figura cercana al movimiento de colonos, ha respaldado en el pasado los asentamientos israelíes en Cisjordania y ha rechazado la creación de un Estado palestino.

Según Huckabee, Israel actuó a petición de Estados Unidos, su principal aliado, a pesar de los desacuerdos que sus dirigentes, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, han exhibido en los últimos meses, especialmente sobre la propuesta estadounidense para la Franja de Gaza.

Para el principal rival del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en las próximas legislativas, Gadi Eisenkot (centro), "los acontecimientos de Qusra ilustran de nuevo el fracaso y la debilidad de este gobierno".

Soldados israelíes observan a palestinos durante una incursión en la ciudad de Qusra, al sur de Nablus, Cisjordania
Soldados israelíes observan a palestinos durante una incursión en la ciudad de Qusra, al sur de Nablus, Cisjordania
Foto: EFE

Poco después de las declaraciones del embajador estadounidense, varios dirigentes israelíes, incluido el ministro de Defensa, Israel Katz, acudieron al asentamiento de Ganim, en el norte de Cisjordania, que fue reinaugurado este jueves.

Ganim fue uno de cuatro asentamientos desmantelados en 2005. Sin embargo, tres de ellos han sido reconstruidos bajo el actual gobierno de Netanyahu.

Actualmente, más de 500.000 israelíes viven en asentamientos en Cisjordania; el territorio es habitado por cerca de tres millones de palestinos.

Con información de AFP

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