Tras críticas por “propaganda terrorista”, suspenden proyección de documental hecho con Hamás sobre Gaza en Udelar

La Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar) iba a proyectar este miércoles el documental “La Gran Palestina”, una producción mexicana realizada en colaboración con el grupo terrorista Hamás. Sin embargo, tras fuertes críticas de dirigentes de la oposición, la actividad fue suspendida.

“Lo que faltaba. En la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar se exhibirá La Gran Palestina, una película de propaganda del grupo terrorista Hamás. El 9 de septiembre el rector está convocado a la Comisión de Educación de Diputados por otros hechos de carácter antisemitas. Le vamos a pedir explicaciones. Esto supera todos los límites”, escribió el diputado colorado Felipe Schipani en X antes de que se confirmara la suspensión del evento.

El legislador, además, envió una carta al decano de la facultad, Federico Beltramelli, para solicitar la que proyección no se llevara a cabo en el entendido que “la universidad pública no puede ser espacio para la propaganda de un grupo terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel”.

El ataque de Hamas de aquel 7 de octubre dejó 1.200 personas muertas en Israel. No se daba una matanza de judíos así desde la II Guerra Mundial. Hubo, además, más de 1.500 denuncias por violencia sexual, y 132 personas fueron secuestradas.

Otros dirigentes como el senador blanco Sebastián Da Silva apuntaron contra la universidad por el evento: “Hemos caído tan bajo que la Udelar promueve el terrorismo. Es el Uruguay de la izquierda. No el mío”.

Gabriel Gurméndez, diputado del Partido Colorado, aseguró que la iniciativa “transgrede todo límite” y “se está usando a la universidad pública como plataforma de propaganda de un organización terrorista, sin disimulo ni recato”.

“Esto no es libertad de cátedra ni autonomía educativa, ni laicidad, esto ni siquiera es por Palestina o los palestinos”, agregó. Tras estas críticas entre la noche del martes y la mañana del miércoles, se supo —primero por Gurméndez y luego por el diputado Gerardo Sotelo— que la proyección había sido suspendida.

El documental fue estrenado en 2025 y está dirigido por el mexicano Rafael Rangel, realizado “en colaboración con combatientes de la resistencia (Hamás)”.

Durante sus dos horas, abarca lo ocurrido con miles de refugiados en el período entre el 19 de enero y el 23 de marzo de 2025 en la franja de Gaza, luego de un anuncio de cese al fuego con el gobierno de Israel, que al poco tiempo se revirtió.

La actividad en la FIC estaba organizada por Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (Ceico), el gremio de la facultad perteneciente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).