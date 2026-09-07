Irán amenaza a Estados Unidos con una “respuesta fuerte e inmediata” por bombardeos contra sus petroleros

El principal negociador iraní amenazó ayer domingo con responder de forma más rápida e intensa a las ofensivas estadounidenses, horas después de que Teherán atacara buques de guerra de Estados Unidos en represalia por bombardeos contra petroleros iraníes. Estas declaraciones se producen en medio de un estancamiento diplomático para poner fin al conflicto en Oriente Medio. “Los estadounidenses deben haber comprendido que la era de las respuestas proporcionales terminó”, declaró Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní, en un discurso difundido por los medios estatales. “Cualquier agresión contra los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más intensa y más dolorosa”, dijo.

Tras más de un mes de calma relativa, las hostilidades se reanudaron el 30 de agosto cuando Estados Unidos bombardeó infraestructuras iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz. Desde el viernes, ambos bandos se enfrentan principalmente en zonas marítimas del Golfo, donde el tráfico marítimo sigue siendo muy reducido, entre el bloqueo del estrecho de Ormuz decretado por Irán y el cerco a los puertos iraníes impuesto por Estados Unidos. Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron ayer domingo que atacaron un vehículo militar estadounidense no tripulado que “intentaba entrar en la zona protegida” del estrecho de Ormuz.

El portavoz del Mando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom), Tim Hawkins, tachó esta afirmación de “mentira total” y afirmó que ninguna embarcación estadounidense ha sido atacada ayer.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber golpeado el sábado “tres buques petroleros que realizaban cruces no autorizados en el estrecho de Ormuz y tres buques estadounidenses en otras zonas”, y advirtieron a los demás barcos que evitaran rutas no aprobadas por Teherán.

Teherán afirma que actuó en represalia contra bombardeos estadounidenses que apuntaron a tres petroleros iraníes. Uno de los buques se encontraba frente a la isla de Jark, donde se ubica la principal terminal petrolera de Irán en el Golfo; otro en el sur, cerca del estrecho de Ormuz, y el tercero en el golfo de Omán, detalló el ejército estadounidense.

Los Guardianes confirmaron el ataque estadounidense y lo calificaron como “un acto de desesperación ante el cierre” de esta vía estratégica para el comercio de hidrocarburos.

Washington lanzó los bombardeos luego de que un portaaviones y un destructor estadounidenses “eludieran múltiples ataques iraníes no provocados”, según informó el ejército de Estados Unidos.

De cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, el presidente Trump busca restar importancia al conflicto y asegura que prefiere centrarse ahora en una “guerra económica” contra Irán, un país sometido a sanciones estadounidenses desde hace décadas. El republicano sostuvo que su país únicamente lanza “bombardeos puntuales” contra Irán, y que no es una guerra sino “un conflicto militar porque para nosotros es de poca monta”.

Tema nuclear

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó ayer domingo que su Gobierno podría no alcanzar un acuerdo nuclear con Irán y optar, en cambio, por destruir las capacidades del país para desarrollar armas atómicas.

“Puede que no haya un acuerdo nuclear. Puede que simplemente se destruyan sus capacidades para hacerlo”, declaró Wright durante una entrevista con la cadena ABC.

El funcionario agregó que la posibilidad de lograr un pacto con Teherán podría quedar aplazada hasta la llegada de una nueva Administración estadounidense.

Las declaraciones de Wright llegan después de que Irán bombardeara un buque estadounidense en el estrecho de Ormuz ayer, en respuesta a los ataques de EE.UU. a unos barcos petroleros iraníes ayer sábado. Estas nuevas hostilidades se producen mientras se disparan los precios de los combustibles debido a la guerra, iniciada hace ya más de seis meses y que ha interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.

En junio, ambos países firmaron un memorando de entendimiento que abrió un nuevo proceso de diálogo y contemplaba medidas sobre las reservas iraníes de uranio enriquecido y su reducción bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aunque las conversaciones no han desembocado en acuerdo nuclear definitivo.

Con información de EFE y AFP