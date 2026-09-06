El presidente Donald Trump amenaza con cortar el comercio con países que tienen superávit con EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a la Reserva Federal (Fed) que baje los tipos de interés en su reunión de las próximas semanas, bajo amenaza de cortar el comercio con los países que mantienen un superávit con Washington. “¡Bajen las tasas o dejaré de comerciar con países con los que tenemos déficit”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El magnate republicano defendió que ser “un país fuerte significa tener tipos de interés más bajos”. “¡Así de simple! Deberíamos tener la tasa más baja de cualquier país del mundo, como en los ‘viejos tiempos’.

También reiteró sus críticas a la “ridícula y costosa” decisión de la Corte Suprema, que anuló en febrero pasado gran parte del esquema arancelario usado por Trump en la guerra comercial que libra con la mayoría de los socios de EE.UU. Sin embargo, subrayó que en su veredicto el alto tribunal “reconoció firmemente que ‘el presidente’ tiene el derecho absoluto” de decidir con quien comercia la mayor economía del mundo.

“¡Es mejor que los aranceles! La Junta de la Reserva Federal, con su nuevo y gran líder, debe actuar con inteligencia: ¡Que sean patriotas por una vez!”, dijo en referencia al presidente de la Fed, Kevin Warsh, criticado por su aparente cercanía al mandatario.

El banco central dejó los tipos en el rango del 3,5 y el 3,75% en su reunión de finales de julio, la segunda presidida por Warsh, que se enfrenta de nuevo a las presiones de Trump de cara a la próxima cita del 15 y el 16 de septiembre. Horas después, el presidente aseguró en el Despacho Oval que existen países “considerados financieramente de élite, como Suiza y otros”, que quedarían “en bancarrota” si Washington no comerciara con ellos. Trump afirmó que EE.UU. se ahorraría miles de millones de dólares si dejara de comerciar con naciones como Canadá, con la que mantiene una guerra arancelaria, o sus socios europeos.

“Podríamos beneficiarnos enormemente dejando de comerciar con ciertos países. Perdemos 200.000 millones de dólares al año con la UE. Si no comerciáramos con ellos, no perderíamos nada. Perdemos 195.000 millones de dólares al año con México”, dijo.

EFE