El presidente de China, Xi Jinping, visitará a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en setiembre

China y Estados Unidos negocian la posible inclusión de empresarios chinos en la delegación que acompañará al presidente chino, Xi Jinping, en su visita a EE. UU. el próximo mes, mientras ambas partes preparan una probable prórroga de la tregua comercial pactada en Busan (Corea del Sur) en octubre pasado, informó el diario hongkonés South China Morning Post.

El medio, que cita a personas familiarizadas con las conversaciones, señaló que la extensión del acuerdo comercial de un año se considera “casi segura”, aunque la composición de la delegación empresarial china aún no está decidida.

Xi tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington el 24 de septiembre, en la que sería su primera visita a la Casa Blanca desde 2015 y el primer encuentro entre ambos mandatarios en suelo estadounidense desde el regreso del republicano al poder.

El presidente de China, Xi Jinping estrecha la mano del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Templo del Cielo en Pekín. Foto: AFP

La eventual presencia de ejecutivos chinos buscaría, según el diario, cierto equilibrio con la visita de Trump a Pekín en mayo, cuando el mandatario estadounidense llegó acompañado de una amplia representación empresarial que incluyó a directivos de Tesla, Apple, Nvidia y Boeing.

La reunión de septiembre llega en un momento de relativa distensión diplomática tras la cumbre de mayo, pero con fricciones persistentes en comercio, tecnología, tierras raras, inteligencia artificial, drones, ciberseguridad y restricciones estadounidenses a empresas chinas. EFE