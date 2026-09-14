Trump: “Nos saldremos (de Irán), a menos que decidamos quedarnos con el petróleo, como en Venezuela”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer domingo que EE.UU. “saldrá” de Irán a “menos que” Washington decida “quedarse con el petróleo, como en Venezuela”, donde reiteró que él todavía no percibe condiciones para que haya elecciones. “Al final nos saldremos (de Irán), a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela. Ya no hablan de Venezuela, ¿verdad? Recibimos miles y miles y miles de millones de millones de dólares. Pagamos la guerra muchas veces”, aseguró el mandatario a los medios en Irlanda.

Trump dio esta respuesta a preguntas sobre la reunión que, según medios iraníes, celebrarían hoy lunes Omán e Irán con Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irak sobre el futuro del estrecho de Ormuz. Pero la reunión de fue postergada, para “crear mejores condiciones” antes, según declararon los negociadores a última hora ayer.

“No me importa. Eso depende de ellos. Está bien. Con tal de que Israel, junto con las naciones de las que estamos hablando, estén contentos. Está bien”, dijo el presidente antes de un partido de golf.

En tanto, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó ayer domingo que el acuerdo alcanzado con Omán sobre el estrecho de Ormuz que anunciarán hoy no supondrá la reapertura de esta vía mientras Estados Unidos no retome los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento para la paz firmado en junio.

Trump, quien el sábado previó que la guerra concluirá después de las elecciones legislativas de noviembre, comparó la situación en Irán con la de Venezuela, donde la gente, dijo, “estaba viviendo una situación difícil, y ahora las empresas petroleras están entrando, se está ganando muchísimo dinero”.

Cuestionado por la posibilidad de elecciones en Venezuela, donde Estados Unidos ha respaldado al régimen de la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras capturar a Nicolás Maduro en enero, Trump remarcó que ocurrirán “cuando estén listos”.

Saboteo al acuerdo

El ala más dura de Irán “saboteó” el acuerdo de paz de Teherán con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al lanzar un ataque no autorizado contra un barco en el estrecho de Ormuz y violar el cese al fuego pactado, según reportó ayer domingo el New York Times.

Una facción radical de Irán atacó el 7 de julio un buque con bandera de Catar en el estrecho de Ormuz sin el conocimiento del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ni de Ahmad Vahidi, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), según indicaron funcionarios iraníes al medio de EE.UU.. El reporte sostiene que gran parte del “liderazgo del país ignoraba que una facción de línea dura había decidido actuar por cuenta propia”, lo que contribuyó a tumbar las negociaciones con la Administración de Trump, quien reimpuso el bloqueo naval a Irán el 14 de julio tras las agresiones.

“Esos esfuerzos clandestinos descarrilaron el impulso de los pragmáticos más moderados en Irán para lograr el fin de las hostilidades con los Estados Unidos y recuperar la maltrecha economía de su nación”, señaló la nota, con base en testimonios anónimos de cinco funcionarios iraníes y dos miembros de la CGRI. El diario afirmó que los radicales tuvieron éxito, en parte, porque el nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jameneí, la única figura con autoridad para resolver tales disputas, no ha aparecido en público desde marzo.

Al tiempo que se complica el estrecho de Ormuz, las milicias rebeldes hutíes tomaron el control de la costa y las islas del mar Rojo, y consolidaron su dominio sobre el estrecho de Bab el Mandeb, por donde transita el tráfico marítimo hacia y desde el Canal de Suez. También atacaron una base militar en Arabia Saudita, país que apoya a las fuerzas gubernamentales yemeníes.

Con información de EFE y AFP