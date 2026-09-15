Escándalo previo a las elecciones en Brasil: quiénes son los dos jueces en guerra en el Tribunal Supremo

Dos jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño protagonizan un enfrentamiento inédito que hace temblar la máxima institución judicial del país en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre. Detonada por la investigación sobre un enorme fraude financiero, la crisis sacude la campaña entre el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

¿Quiénes son los dos magistrados que este martes están llamados a verse las caras en una sesión transmitida por televisión nacional?

Por un lado, Alexandre de Moraes, considerado por la derecha como la bestia negra del bolsonarismo. Por otro, André Mendonça, nombrado por Jair Bolsonaro.

Las hostilidades empezaron cuando Mendonça ordenó divulgar un informe policial que reveló mensajes de un banquero preso por estafa, Daniel Vorcaro, a un número de teléfono atribuido a Moraes para pedirle ayuda durante la investigación. En respuesta, Moraes denunció a Mendonça por supuesto abuso de autoridad.

Los 10 jueces que integran el tribunal, incluidos ellos dos, se pondrán este martes sus togas en una sesión en que pueden decidir investigar a Moraes por vínculos con el banquero.

Quién es Alexandre de Moraes, el influyente juez enfrentado con el bolsonarismo

De mirada implacable y cabeza afeitada, Moraes, de 57 años, ha estado a cargo de los casos de mayor repercusión de la corte en tiempos recientes.

En 2024, determinó el bloqueo de la red social X durante 40 días por incumplir órdenes contra la desinformación y el año pasado fue relator del juicio que condenó a 27 años de cárcel por golpismo a Jair Bolsonaro.

Ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes. Foto: EVARISTO SA/AFP

Como presidente del Tribunal Superior Electoral, inhabilitó políticamente en 2023 a Bolsonaro por abuso de poder. Entre otras injurias, Jair Bolsonaro tachó a Moraes de "canalla" y "dictador".

Propuesto para el Supremo en 2017 por el expresidente Michel Temer, de quien fue ministro de Justicia, Moraes fue resistido inicialmente por la izquierda pero se ganó los elogios de Lula por combatir la desinformación en la campaña presidencial de 2022.

También tiene otros enemigos de peso. El gobierno estadounidense de Donald Trump lo sancionó por el juicio a Bolsonaro, aliado del republicano. Cuando Washington revirtió el castigo, Moraes agradeció públicamente a Lula su gestión diplomática.

Sin embargo, con el caso Master (nombre del banco propiedad de Vorcaro), el presidente advirtió: "Si Alexandre de Moraes es culpable, tiene que pagar".

André Mendonça: el perfil del magistrado presbiteriano nombrado por Bolsonaro

Mendonça, de 53 años, es pastor presbiteriano y fue ministro de Justicia durante el gobierno de Bolsonaro (2019-2022). El expresidente lo postuló a la corte suprema en 2021 para cumplir su promesa de nombrar a un magistrado "terriblemente evangélico".

André Mendonça, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Foto: EVARISTO SA/AFP

Luego, el juez fue sometido a una de las audiencias más largas en la historia del Senado. Para obtener su aprobación, debió comprometerse a respetar la separación entre iglesia y Estado.

Celebró su llegada a la corte con una oración entre lágrimas junto a su familia y la exprimera dama Michelle Bolsonaro, también evangélica.

En medio de la tempestad actual, Michelle Bolsonaro salió en su defensa. "¡Sepa que usted es un elegido y ungido del señor!", publicó la ahora candidata al Senado en Instagram.

El pasado 7 de septiembre, día de la fiesta nacional, la figura de Mendonça fue elevada literalmente por la derecha brasileña, que llevó un enorme muñeco inflable del magistrado a una manifestación de simpatizantes de Flávio Bolsonaro en São Paulo.

AFP