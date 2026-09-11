La película sobre Jair Bolsonaro que puede complicar a Flávio: investigan “desvío de recursos públicos”

La policía brasileña realizó ayer jueves un vasto operativo por el presunto desvío de recursos públicos hacia la productora de un biopic sobre el exmandatario Jair Bolsonaro, una cinta envuelta en investigaciones que afectan la campaña presidencial de su hijo Flávio, en la convulsa carrera hacia el 4 de octubre tanto para él como para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La operación policial puso el foco en el campo conservador de cara a las elecciones de octubre, mientras una crisis inédita entre jueces en la corte suprema preocupa al gobierno de Lula, que busca la reelección. Lula y Flávio Bolsonaro están empatados en las encuestas para una probable segunda vuelta, por lo que se prevé una lucha ajustadísima.

El diputado bolsonarista Mario Frias, del Partido Liberal, y la productora audiovisual Karina Gama están entre los blancos de la operación de ayer, según una decisión judicial consultada por la AFP.

Gama es titular de Go Up Entertainment, productora de “Dark Horse”, protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel en la piel de Jair Bolsonaro. Frias es productor ejecutivo de la película que aún no se estrenó. A ambos se les prohibió salir del país y la policía incautó siete armas de fuego a Frías, dijo una fuente de la Policía Federal (PF).

La operación indaga sobre un “supuesto desvío de recursos públicos provenientes de enmiendas parlamentarias” por “centenas de millones de reales” (millones de dólares), informó una nota policial.

Las enmiendas son un instrumento para que legisladores destinen discrecionalmente recursos a proyectos de interés público. Go UP Entertainment fue uno de los 49 blancos de allanamiento e incautación ejecutados ayer.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en el garaje de su residencia en Brasilia Foto: AFP

Se indaga si recursos asociados a contratos públicos con el instituto sin fines de lucro Conhecer Brasil, presidido por Karina Gama, “posteriormente fueron direccionados” a Go Up Entertainment, según la decisión judicial.

Flávio Bolsonaro afirmó en un acto de campaña que la operación es un “intento de interferencia política”. El juez del supremo que autorizó la operación es Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula.

“Dark Horse” quedó en la mira luego de que Flávio Bolsonaro reconociera en mayo haber pedido giros millonarios al banquero Daniel Vorcaro, hoy preso en el marco de la investigación del caso Banco Master, para supuestamente pagar la película.

La policía indaga si aquellos fondos se usaron en realidad para financiar a otro hijo de Bolsonaro, Eduardo, radicado en Estados Unidos y con una condena en Brasil por coacción a la justicia. La operación de ayer corre en paralelo a esta otra investigación.

Por su lado, la campaña de Lula muestra preocupación por el eventual impacto en la contienda electoral de la crisis desatada en el supremo, a raíz precisamente del caso Vorcaro, detenido por “el mayor fraude financiero de la historia de Brasil”, según lo definió Lula en X.

Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil Foto: captura de pantalla

Exministro de Jair Bolsonaro, el juez André Mendonça pidió investigar mensajes del banquero a un número atribuido a su colega Alexandre de Moraes, en los que pedía ayuda para eludir la investigación que luego llevó a su arresto y la liquidación de Master.

Moraes condujo en 2025 el juicio que llevó a la cárcel a Jair Bolsonaro por golpismo. La crisis en el supremo puso a la campaña de Lula a la “defensiva”, dijo una fuente del gobierno bajo el anonimato. Aunque la fuente atribuyó el momento “delicado” a hechos que no tienen “nada que ver” con Lula, señaló que resultan difíciles de explicar a un electorado que asocia a Moraes al antibolsonarismo.

Pese a que fue el expresidente Michel Temer quien designó a Moraes como ministro de la Corte y no Lula, la figura del juez y el presidente quedaron entrelazadas ante el electorado brasileño tras la investigación y la condena a Bolsonaro por intento de golpe.

En la campaña de Lula dicen confiar en que aún falta correr “mucha agua bajo el puente” hasta las elecciones del 4 de octubre. El Partido de los Trabajadores mantuvo ayer una reunión de su dirigencia en la que se trató del impacto electoral de la polémica, dijo una fuente petista a la AFP.

El banquero Daniel Vorcaro, del Banco Master, y el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foto: O Globo/GDA



Crisis en el Supremo

Lula da Silva defendió ayer en público las decisiones tomadas el día anterior por el presidente del Tribunal Supremo Federal, Edson Fachin, pero expresó su esperanza de que este hiciera más para sofocar la crisis que afecta al Tribunal.

A última hora de la tarde del miércoles, el presidente del Tribunal Supremo tomó una serie de decisiones, entre ellas la de fijar una audiencia para el próximo martes 15 para examinar un informe de la Policía Federal que revela un intercambio de mensajes entre Vorcaro y Moraes.

Además, Fachin asumió la investigación del llamado caso de noticias falsas, destituyendo a Moraes de su cargo, y suspendió las decisiones relativas a la destitución de Andrei Rodrigues como director general de la Policía Federal.

“Creo que Fachin actuó correctamente ayer. Tendrá que hacerse cargo del caso, poner las cosas en orden y que el Tribunal Supremo lleve a cabo una investigación”, dijo Lula en una entrevista con SBT. El presidente afirmó que los magistrados del Tribunal Supremo no pueden estar peleando “delante de la sociedad”.

Luiz Edson Fachin, juez del Tribunal Supremo de Brasil. Foto: Leonardo Mainé.

“Así que creo que ahora va por buen camino. Ha puesto algo de orden en la cámara. No es posible, no es aceptable que, ante los ojos de la sociedad, los magistrados del Tribunal Supremo se peleen entre sí, emitiendo declaraciones unos contra otros, y la sociedad observe pasivamente”, aseveró el mandatario.

Lula ha calificado repetidamente las decisiones de Fachin como correctas, pero ha revelado que aún espera medidas adicionales. “Creo que Fachin actuó correctamente. Aún no ha terminado de actuar; espero que haga más para restablecer el orden y recuperar la credibilidad que el pueblo brasileño siempre ha tenido en el Tribunal Supremo”.

En la entrevista, Lula afirmó que los magistrados Moraes, Mendonça y otros funcionarios públicos deberían ser investigados si existe sospecha de irregularidades.

“Está por verse. ¿Quién es realmente culpable? Si Moraes es culpable, debe pagar; si Mendonça es culpable, debe pagar; si Fachin es culpable, debe pagar. Todos deben estar dispuestos a defender la Constitución. La ley está por encima de todo y la verdad es soberana”, dijo.

Sala del Tribunal Supremo de Brasil.

Eventual reforma

El presidente afirmó estar a favor de la reforma judicial, incluyendo la imposición de límites de mandato a los magistrados de la Corte Suprema. Asimismo, declaró que los magistrados no pueden ejercer la abogacía de forma privada dentro de la Corte, en una alusión indirecta a Moraes. El bufete de la esposa del ministro, Viviane Barci, fue contratado por Vorcaro por 130 millones de reales.

“Creo que debemos hablar sobre la limitación de mandatos para la Corte Suprema. Nadie puede permanecer en el mismo cargo durante 40 años. Nadie puede tener una oficina mientras trabaja en la Corte Suprema. El otro día dije en broma: quien quiera ser juez de la Corte Suprema no puede aspirar a ser rico. Si quieres ser rico, ve a trabajar a tu oficina. Si quieres ser juez, con método y respeto, ve a la Corte Suprema”, dijo.

Sin embargo, al ser preguntado sobre la duración de su mandato, el presidente no respondió. Simplemente declaró que tiene la intención de dialogar sobre el tema con la sociedad.

Lula también defendió el fin del secretismo que rodeaba las investigaciones ante el Tribunal Supremo y dijo que había hablado del tema con Fachin y otros magistrados. Al preguntársele si la crisis institucional en el Tribunal Supremo afecta al gobierno, Lula lo negó, afirmando que el poder ejecutivo “no tiene nada que ver” con la situación.

Fachada del Banco Master de Brasil. Foto: OGlobo/GDA

Master y los candidatos

Los tentáculos del caso Master envuelven a políticos, empresarios y jueces. En cuanto a los candidatos, Flávio negoció con Vorcaro para conseguir un cuantioso patrocinio destinado a producir la película sobre su padre. Parte del valor se transfirió a un fondo ligado al entorno de los Bolsonaro, según la prensa brasileña.

En un audio filtrado, Flávio llamó “hermano” a Vorcaro. Después de negarlo, el senador reconoció la negociación, aunque recalcó que todo es legal, sin detallar los pagos y el destino de los recursos de Vorcaro, objeto de investigación en una pieza separada.

En cuanto a Lula, trascendió que se reunió con Vorcaro en diciembre de 2024 en un encuentro fuera de agenda con otras autoridades. Lula afirma que su gobierno nunca favoreció al Master.

El banco fue liquidado por el Banco Central de Brasil en noviembre de 2025, en medio de una crisis financiera y sospechas de un gigantesco fraude. Ahora, la investigación se concentra, entre otros puntos, en posibles irregularidades y filtraciones dentro del propio Banco Central que habrían favorecido a Vorcaro, además de presuntas operaciones fraudulentas y del eventual papel de otras figuras del sistema financiero en el caso. Con información de O Globo y AFP.

Bolsa sube con encuesta favorable a Bolsonaro

La Bolsa de São Paulo subió un 1,42% ayer, tras una nueva encuesta que muestra a Flávio Bolsonaro ligeramente por delante de Lula da Silva.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, cerró la jornada en los 188.268 puntos. Los inversionistas reaccionaron positivamente a la publicación de una encuesta de Atlas/Intel que da a Bolsonaro un 46,4% de intención de voto en la segunda vuelta y a Lula, un 46,2%.

Bolsonaro, quien ha prometido bajar impuestos si gana las elecciones de octubre, es el favorito del mercado debido a sus posiciones económicas más liberales.

Los títulos de la petrolera estatal Petrobras, uno de los principales valores del parqué, avanzaron un 1,4%.